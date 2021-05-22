阿嬤級扒手3個月犯10竊案 恐5度出入監獄

61歲的林姓女子3個多月來犯下10起竊案，偷遍現金、腳踏車、衣物等，經警方追查下，發現30多年前，她離開雲林古坑鄉老家獨自南下高雄居住，平時除靠社福機構補助過活外，涉嫌偷竊維生。警方上月14日逮到她送法辦。

據了解，林女疑因與兄弟姊妹相處不睦，30多年前在離開雲林古坑老家後，就南下到高雄新興區租屋，平時僅靠電話與家鄉的老母親聯繫，另外他自15年前開始犯下竊案，出入監獄已至少4次。

自去年11月下旬以來到今年2月，林婦下手行竊偷遍6個警分局轄區，犯下10起竊案，地點遍及建興市場、大立市場、新崛江商圈等地，得手物品包含背包、零錢、手機、衣物等。

三民二警分局民族路派出所接獲報案後，調閱上百支監視器與百筆大眾運輸系統乘車資料，逐步分析林女的活動範圍，發現她犯案前平時不帶手機，且為躲避查緝專走騎樓、人行道，還搭乘公車隨機上下車；最後皇天不負苦心人，終於鎖定她在新興區南華路的租屋處。

警方第一次查緝時，原在林女租屋外埋伏，恰好遇上林女屋主，經屋主轉身上樓告知林女下，意外撲空。直到上月14日警方再次持高雄地檢署檢察官核發的拘票前往埋伏，林才被逮。