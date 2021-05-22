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酒醉男報警謊稱在超商被搶3元 法官判他拘役30天

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄一名蘇姓男子酒後向警方報案稱，在嘉展路一間連鎖超商遭搶奪3元；警獲報後，到場察覺並無所此事發生，便調閱通聯及監視錄影畫面找到蘇男，後由檢方依法起訴，並聲請簡易判決處刑。橋頭地方法院簡易庭將蘇男依誣告罪，處拘役30天，得易科罰金。

判決指出，蘇男明知並無人在嘉展路一間連鎖超商犯下搶案，卻在去年12月24日酒後拿起手機撥打110向警方謊報，超市內有人搶奪3元，隨後離去。警方獲報到場，經查後發現並無發生搶奪案，便調閱通聯及監視錄影畫面，循線找到蘇男。

蘇男警詢及偵查時，皆坦承犯行，透過報案紀錄、通話譯文、監視錄影畫可憑，足以認定蘇的犯行，後由檢方依法起訴，並聲請簡易判決處刑。

地院審酌蘇男酒後恣意報警，造成警察機關錯誤啟動調查犯罪機制，影響犯罪偵查的正確性，橋頭地院簡易庭將蘇男依誣告罪，處拘役30天，得易科罰金。

高雄一名蘇姓男子，酒後向警方謊報，超商遭搶3元，橋頭地方法院簡易庭將蘇男依誣告罪，處拘役30天，得易科罰金。記者陳弘逸／攝影
高雄一名蘇姓男子，酒後向警方謊報，超商遭搶3元，橋頭地方法院簡易庭將蘇男依誣告罪，處拘役30天，得易科罰金。記者陳弘逸／攝影

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