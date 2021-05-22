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6男女夜上阿里山炊煮 未戴口罩還轉監視器搞自拍惹眾怒
全國防疫三級警戒，嘉義縣阿里山國家風景區番路鄉隙頂二延平步道封閉，19日晚間6名男女遊客未戴口罩，闖入群聚泡茶炊煮，有名男子一時興起，動手轉動即時影像鏡頭玩「自拍」。阿里山國家風景區管理處報案，警方2天就查獲破案，6人嚇壞了，深感後悔，他們說，「原想山下人多怕染疫，跑到山上人少，沒想到觸法吃官司！」
中埔警分局偵查隊在案發後，調閱即時影像，以及路口監視器過濾，查訪當地及附近居民，因影像拍得很清楚，適巧有人認識其中1名男子，警方循線查獲，李姓男子坦承，警方再逐一傳喚5名同伴到案，他們供稱，彼此是朋友關係，都是勞工，相約開車上山歡聚，避開人群，沒想到違法。
警方說，19日晚間10點45分，在番路鄉公田村二延坪步道，李姓男子等6人共3男3女，未戴口罩群聚步道觀景台，炊煮、歡樂、嬉戲等，期間李男一時興起，動手扭轉自動旋轉即時影像鏡頭拍攝影像，影片經網路流傳引發眾怒，警方通知相關當事人到案說明後，依毀損公物罪嫌及違反發展觀光條例、傳染病防治法法辦及裁罰。
阿里山國家風景區管理處官方粉絲專頁「阿里山，新印象」日前公布一段影像，有6人19日晚間10點多，群聚阿里山二延平步道頂端涼亭，擺設露營桌椅，悠閒地泡茶聊天，全程不僅未配戴口罩、保持社交距離，其中一名男子還將鏡頭扭轉180度，行徑相當囂張。
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