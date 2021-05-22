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防疫升級未戴口罩全民監督 警察衛生檢舉案增加
新冠肺炎疫情進入社區感染，全台防疫提升三級警戒，出門未戴口罩要受罰，嘉義縣至今零本土確診，為守護防疫成果，對未戴口罩勸導不聽民眾，開罰最高1萬5千元罰鍰；民眾警覺性提高，警方「110」及衛生局檢舉案件增加。
昨天衛生局接獲民眾檢舉，布袋鎮某工地施工人員群聚、未戴口罩，恐造成防疫破口，縣府啟動經發、衛生、勞青、新聞行銷處等單位聯合稽查，發現現場為光電太陽能板工程，員工20多人，全數配戴口罩，無違規行為。
縣府稽查人員提醒工地人員，若需用餐或飲水，應保持適當社交距離，其餘時間則需配戴口罩。警察局110勤務中心，這幾天也陸續接到民眾檢舉未戴口罩報案電話，馬上調派線上員警查處；警方說，傳染病防治所主管機關是衛生局，警方查處移交衛生局裁罰，前2天共裁罰10件。
另有人檢舉台一線道路施工工程人員未配戴口罩，在地某民代已轉知公路總局承辦人員改善，這位民代說，天氣炎熱，疫情嚴峻，再熱為了自己與家人安全還是得戴口罩，但還是拜託鄉親能夠體諒。
民代表示，工程人員頂著攝氏37、38度豔陽高溫施工，真的非常辛苦，中午只能在施工現場戶外找遠離人群陰涼處休息，拿下口罩吃飯、喝水，擦汗在所難免，有時工作中動作大、口罩歪了沒戴好也是偶爾會發生。請民眾多一點體諒，「若您看到工程人員忘記戴口罩或是口罩沒戴好，請跟他們眼神對焦然後比個手勢，提醒他們，謝謝大家。」
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