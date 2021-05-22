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疫情嚴峻申請良民證 基市警局建議線上郵寄領取

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

目前疫情嚴峻，基隆市警察局因應本土疫情加劇，調整警察刑事紀錄證明書處理時限，也建議民眾網路申請、郵寄領取，減少往返警局群聚的機會。

市警局外事科長劉政容今天表示，全台自今19日起提升疫情警戒至第三級，近來民眾因求職、出國等用途致申辦件數逐年攀升，疫情期間，若需申辦證明，鼓勵民眾使用網路申請或建議以郵寄方式領取，降低來往接觸機會，也可減少外出次數。

網路申請可於內政部警政署網站登錄申請資料（找我要網路申請），可查詢申請進度顯示，或來電詢問辦理進度。申請人有受通緝尚未撤銷者、判決確定的刑事案件尚未執行或執行中者，不予核發警察刑事紀錄證明。

為避免民眾集中在特定時段前往市警局領取，減少群聚，確保民眾健康安全，延長處理時限，依「警察機關核發警察刑事紀錄證明作業規定」，自5月24日起，於受理申請日起第3個工作天核發證明，當日申請者，可於第3個工作日前往市警局領取。相關資訊可上市警局網站查閱，網址http://www.klg.gov.tw

基隆市警察局。圖╱聯合報系資料照（記者邱瑞杰攝影）
基隆市警察局。圖╱聯合報系資料照（記者邱瑞杰攝影）
基隆市警局建議網路申請郵寄領取。圖／基隆市警局提供
基隆市警局建議網路申請郵寄領取。圖／基隆市警局提供

警察 疫情

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