疫情嚴峻申請良民證 基市警局建議線上郵寄領取

目前疫情嚴峻，基隆市警察局因應本土疫情加劇，調整警察刑事紀錄證明書處理時限，也建議民眾網路申請、郵寄領取，減少往返警局群聚的機會。

市警局外事科長劉政容今天表示，全台自今19日起提升疫情警戒至第三級，近來民眾因求職、出國等用途致申辦件數逐年攀升，疫情期間，若需申辦證明，鼓勵民眾使用網路申請或建議以郵寄方式領取，降低來往接觸機會，也可減少外出次數。

網路申請可於內政部警政署網站登錄申請資料（找我要網路申請），可查詢申請進度顯示，或來電詢問辦理進度。申請人有受通緝尚未撤銷者、判決確定的刑事案件尚未執行或執行中者，不予核發警察刑事紀錄證明。