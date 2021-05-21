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恆春包棟遊客戶外群聚 醫師怒：就是有你們這種垃圾
國內疫情持續發燒，全國進入三級警戒，但仍有民眾南下屏東旅遊，部立恆春旅遊醫院麻醉科主任邱豑慶接獲恆春地區民宿遊客群聚照片，群聚不戴口罩，且每組都超過6個人，今天氣得在臉書粉絲頁大罵，「醫護人員在前線拼命，然後你們躲在後面放火，就是有你們這種垃圾！」希望相關單位盡速處理，台灣真的不能再有破口；縣府交旅處強調，雖無強制力，但希望遊客延後到屏東旅遊，也請警方舉發未戴口罩及群聚者。
有恆春地居民眾以監視器記錄下社區中的包棟民宿，每天都有10多人進住，遊客夜間無視禁令在半開放庭院中群聚，未戴口罩，讓周邊居民相當擔憂；邱豑慶說，居民看到周邊包棟民宿天天都10幾個人住宿，都在外面群聚恐成防疫破口，他也點名屏縣長潘孟安，希望可以重罰，認為非法民宿就斷水斷電啦，合法民宿就吊銷執照；婦產科名醫蘇怡寧也在臉書發文希望相關單位盡速處理。
縣府交通旅遊處指出，若是合法民宿，政府未強制要求停業，但在疫情嚴峻之際，建議國人延後到屏東旅遊，避免不必要的移動，請業者配合自主防疫；屏東今天新增的防疫措施，針對恆春半島2大熱門的觀光夜市，包括墾丁大街夜間攤販及恆春周日夜市，即日起都要全面關閉，警方全面開罰未戴口罩，民防、義警消人員出動宣導防疫措施。
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