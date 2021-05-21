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三重公園多人群聚 警政署長陳家欽帶隊趕人
警政署全力配合政府防疫政策，今天由警政署長陳家欽會同三重區副區長林偉雄等人前往三重多處民眾易聚集場所進行宣導，盼民眾全力配合防疫。
全國防疫警戒進入第三級，警方協助防疫，除了向民眾宣導配戴口罩、協助市府衛生局開罰之外，也常至多處民眾容易聚集場所進行勸導稽查。
陳家欽也在今天前往三重警分局，慰問執勤員警，並會同三重區副區長林偉雄與新北市警局長黃宗仁、三重警分局長林故廷等人前往大同公園、重新橋下與力行橋下進行宣導，在大同公園更驚見十幾名民眾群聚，趕緊呼籲民眾離開，否則將依法舉發，移送衛生局裁罰。
警方表示，疫情嚴峻，政府規定禁止室外10人、室內5人以上群聚，另只要外出就需配戴口罩，否則警方將依法逕行舉發，交由衛生局裁罰。
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