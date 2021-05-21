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中華郵政今增2確診！分撿人員也中鏢 女兒是郵務士

應徵工作帳戶突然存入200多萬元 桃警循線逮詐騙車手

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市中壢警分局仁愛派出所日前接獲報案，有民眾在網路應徵兼差賺外快，提供身分證件及銀行存摺後，帳戶出現不明鉅款，疑似被詐騙集團利用開金融帳戶。警方專案小組今逮捕涉嫌取款的劉女（37歲）並起出245萬3723元，全案晚間依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

 中壢警分局仁愛派出所19日接獲報案人電話表示，詐騙集團以「輕鬆賺」、「待遇高」在網路登廣告徵才，一開始不知道是陷阱，提供帳戶後卻出現高額存款，擔心帳戶會被警示衍生信用破產問題，於是求助警方。警方專案小組先領出帳戶不明來源245萬3723元，並按詐騙集團要求，今天下午1點在高鐵桃園站內見面取款，等劉女現身收下現金後，警方立即上前逮人，查扣200多萬元和1支行動電話。

中壢警分局長陳錦坤表示，假徵才再利用個資開金融帳戶、辦手機門號，是常見的詐騙手法，導致應徵者變成詐騙共犯，為避免落入詐騙集團圈套，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線，或110報案專線查詢。

警方在高鐵站逮捕涉案車手劉女。記者鄭國樑／翻攝
警方在高鐵站逮捕涉案車手劉女。記者鄭國樑／翻攝
警方查扣200多萬元現金。記者鄭國樑／翻攝
警方查扣200多萬元現金。記者鄭國樑／翻攝

詐騙集團 高鐵 詐欺

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