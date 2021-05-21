影／傳假訊息恐挨罰300萬元 上班男嚇傻：有這麼嚴重

台中市上班族林姓男子在個人臉書張貼，「由於疫情的關係，每人補助疫情援助金，新台幣10000元」等訊息，林男未經查證轉貼，導致民眾誤信假訊息。台中市警局第六分局今下午逮捕林，林嚇傻眼直說，「怎麼會這麼嚴重，我只是善意想提醒別人」，對於恐面臨3年以下有期徒刑，或吃上300萬元罰金，相當後悔。

台中市警局第六分局昨晚網路巡邏發現，林姓民眾在臉書轉貼，「110年5月18號起。由於疫情的關係，每人補助疫情援助金，新台幣10000元，申請詳情如下：（#我領到了妳呢？）」等疫情不實訊息，點閱率上百人。

第六警分局偵查隊與刑事警察局電信偵查大隊偵二隊組成專案小組，由檢察官謝志遠指揮偵辦，經向衛生單位查證，證實林男所發的訊息為「假消息」。

今天下午2時許逮捕林男，正在上班的林男嚇傻眼，並坦言他確實未經查證發布訊息，「怎麼會這麼嚴重，我只是善意想提醒別人」。

聽到自己未經查證就轉貼分享假訊息舉動，得要面臨3年以下有期徒刑，或吃上300萬元罰金，林男相當後悔。警詢後將林男依違反嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情及紓困振興特別條例移送。