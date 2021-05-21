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在住家吃東西遭開未戴罩舉發單 原來是這原因

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市政府規定室外、營業場所等須強制戴口罩，本報接獲投訴，旗山區沈姓民眾因在有進行鑰匙業務的家中吃東西，被聯合稽查的衛生所人員開舉發單，質疑執法過當。衛生局澄清，舉發單上將寫上沈男陳述，事後再依違規程度開罰。

沈男向媒體投訴指出，他的住家一樓為鑰匙行，今天下午3時許他在一樓吃東西、看電視，先將玻璃自動門斷電，表示沒有營業，店中也無客人，一名警察與衛生所人員掃街稽查經過，敲門請他開門，他原本以為是來宣傳戴口罩，沒想到衛生所人員卻直接開「營業場所未戴口罩」舉發單，令他感到錯愕。

沈男詢問衛生所人員「店家沒營業情況下也要開單嗎？」衛生所人員只回「不行」，強調只要在營業場所就必須戴口罩，如要吃東西只能在看不到的地方或非營業場所，沈男事後撥打舉發單上的投訴電話，但沒人接聽，覺得沒道理卻又求助無門。

據了解，旗山警分局警員今配合衛生所人員進行旗山老街聯合稽查，發現沈男店家玻璃門關閉，但沈男在店裡沒戴口罩、吃東西，警察敲門要沈男開門，衛生所人員認定沈男店家為營業場所，因此開單。

衛生局表示，高雄市府很早就規定營業場所內須全程戴口罩，因無法確切得知沈男當時現場情況，衛生所人員開出的舉發單，將寫上沈男的陳述內容，交由衛生局裁量後依違規程度開罰。

高雄市包括警察局等各局處從19日至今天中午左右，合計開出約1600張未戴口罩告發單，高雄市警察局開出的罰單占大宗，19日警方累計開出331張、20日開出771張。

高雄市旗山區沈姓男子今天在家中吃東西，因住家一樓為營業場所，遭開舉發單。圖／沈男提供
高雄市旗山區沈姓男子今天在家中吃東西，因住家一樓為營業場所，遭開舉發單。圖／沈男提供

衛生所 口罩 警察

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