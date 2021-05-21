不戴口罩開始罰了嗎？ 王惠美：勸導不聽現在就開罰

全國新冠肺炎疫情升到第3級警戒，規定民眾出門都要戴口罩，部分縣市都已開罰，彰化縣仍採勸導，除動用廣播車外，並由縣警局動用上千警力針對轄內167處重點群聚場所實施查察。但縣長王惠美今天撂話說：「已經宣導很久了，現在不戴口罩，勸導不聽，就依法開罰」。

由於彰化縣針對民眾未戴口罩，還未執行取締，只是先行勸導，並由各鄉鎮市成立「口罩宣導隊」， 縣長王惠美今天在彰化縣防疫記者會中表示，為擴大宣導效果，讓縣民及平常沒有使用手機或電腦的老人家也能收到訊息，縣府還特別錄製防疫宣傳帶，啟用宣傳車到8大生活圈宣傳，並透過全縣589村里長利用村里廣播喇叭及宣傳車協助宣傳。

此外，彰化縣警察局也奉警政署長令，針對所轄各公共場所、公園、市場及計程車站等民眾易群聚處所，實施稽查，加強驅散室內5人、室外10人以上的群聚情形，避免疫情擴大，單是今天彰化縣警察局動員總計約1000警力人次，到轄內167處重點群聚場所實施查察。

彰化警分局長婁自強還親自帶隊到彰化火車站向乘客宣傳必須依規定戴口罩，同時向排班計程車司機宣導，搭載乘客時，司機及乘客都必須戴口罩。

彰化縣警察局局長許錫榮表示，警方將持續至各大群聚場所實施勸導，並請民眾自律，警方將加強勸導未佩戴口罩。

不過，縣府仍接獲很多民眾反映，要求針對未依定戴口罩者開罰，縣長王惠美表示，沒有戴口罩已經宣導很久了，現在不戴口罩，勸導不聼，就依法開罰，處以3000元到1萬5000元罰款。