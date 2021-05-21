快訊

防疫叫外送安全嗎？重症醫：留意４風險

中華郵政今增2確診！分撿人員也中鏢 女兒是郵務士

中市男涉網路轉傳1萬元援助金假訊息 移送偵辦

中央社 / 台中21日電

台中市41歲林姓男子在網路看到「由於疫情關係，每人補助疫情援助金1萬元」訊息，未做查證，即發布在臉書公開社團，台中市警方今天下午在東區逮捕林男，依法送辦。

台中市政府警察局第六分局今天表示，20日晚間進行網路巡邏時，在臉書社團發現一則「110年5月18號起，由於疫情的關係，每人補助疫情援助金，新台幣1萬元，申請詳情如下」並附上一段連結，警方確認為假訊息後，報請檢察官偵辦。

警方循線追查，鎖定發文者為家住台中市東區41歲林姓男子，今天下午將他查緝到案。林男供稱，是因為好意才轉傳訊息。

警方訊後，全案依違反「嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情及紓困振興特別條例」移送台中地檢署偵辦，將處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰款。

疫情 台中市 東區

延伸閱讀

疫情假訊息20天移送21件 陳宗彥：你敢傳我就敢辦

中市餐飲業22日起禁止現場飲食 需實聯制外送外帶

4次犯罪又散布確診假訊息 「煙火哥」羈押禁見

散布「萬華失聯茶藝女27人跑到台南」 52歲女職員被送辦

相關新聞

NCC官員釀玉山森林大火 陳吉仲：提告求償絕不輕饒

NCC官員在內等一行登山客炊煮失火導致玉山發生森林火災，至今火勢持續延燒6天、延燒面積達65公頃，農委會主委陳吉仲在臉書...

台南科學園區附近停車格不足 近來流行橫向一格停兩輛

台南科學園區旁善化區蓮潭里、新市區大營里一帶的陽光電城，工商發展快速，近來停車位日益嚴重不足，有外地民眾反映一直找不到停...

影／中市6樓透天加蓋火警救出7人 2人嗆傷送醫

台中市北區中清路一段一間6樓加蓋透天，今早10點半傳出火警，3公尺高濃煙直竄天際。警消到場救出3男4女，均意識清楚，其中...

玉山森林大火延燒7天陸空聯合滅火 網友怒批州官放火

嘉義林區管理處管轄海拔逾3千公尺的中央山脈八通關古道杜鵑營地，16日凌晨森林大火，滅火難度高，至今延燒64公頃林地，林管...

解悶？揪友在家打衛生麻將 羅東室內群聚9人遭罰

全國防疫升三級，宜蘭有民眾乖乖不出門，卻還是觸法。一群人20號下午疑似在家聚賭，遭到警方上門關切，雖然沒有賭資等不法證據...

竹縣大批警力勸導戴口罩 呼籲長者勿在公園群聚

疫情進入第三級警戒，新竹縣各地區也出動大批警力勸導民眾戴口罩，同時持續臨檢營業場所是否違規營業，尤其不少鄉鎮公園有長者仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。