中市男涉網路轉傳1萬元援助金假訊息 移送偵辦
台中市41歲林姓男子在網路看到「由於疫情關係，每人補助疫情援助金1萬元」訊息，未做查證，即發布在臉書公開社團，台中市警方今天下午在東區逮捕林男，依法送辦。
台中市政府警察局第六分局今天表示，20日晚間進行網路巡邏時，在臉書社團發現一則「110年5月18號起，由於疫情的關係，每人補助疫情援助金，新台幣1萬元，申請詳情如下」並附上一段連結，警方確認為假訊息後，報請檢察官偵辦。
警方循線追查，鎖定發文者為家住台中市東區41歲林姓男子，今天下午將他查緝到案。林男供稱，是因為好意才轉傳訊息。
警方訊後，全案依違反「嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情及紓困振興特別條例」移送台中地檢署偵辦，將處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰款。
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