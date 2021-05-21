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中和「方唐鏡」不甩防疫超商鬧事 衛生局：蓄意可罰1萬5
新北市中和一名張姓男子昨天到超商使用悠遊卡影印文件，因口罩未戴好，店員出聲提醒，竟故意將口罩拉下，不但店門口學兔子跳進又跳出，還出言挑釁，店員氣得追出店外，過程為民眾錄下到網路臉書社團，還被稱為「中和方唐鏡」，新北市衛生局表示，該案有明顯蓄意違規，依法可重罰1萬5000元。
「我又出去又進來，打我啊笨蛋。」中和警方昨天執行網路巡查，發現羅姓民眾在臉書社團「我是中和人」上發文，指稱今天下午在中和區國光街上一間連鎖超商，看到一名男子疑似未戴口罩，還在店門口跳進又跳出，並出言挑釁店員的離譜情況。
該名男子昨日深夜在臉書發表道歉文，因應老婆要求向社會大眾道歉，並寫下藏頭詩「沒戴口罩對不起，心懷反攻大陸夢，沒有實現太可惜，肺肝鐵石所鑄也」，但該則貼文已被刪除。
新北市衛生局表示，警察局若找到當事男子可依法開單，該案有明顯蓄意違規，依法可重罰1萬5000元。
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