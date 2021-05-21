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三級警戒！警政署加強勸離群聚、告發不戴口罩
新冠肺炎疫情升為三級警戒，警政署長陳家欽今天下午與各縣市警察局長開視訊會議，要求加強勸離群聚、告發不戴口罩，稽查「化明為暗」的八大行業，並偵處疫情假訊息。
警政署指示盤點易群聚場所，分早、中、晚時段宣導勸離，請民眾保持社交距離；對於不戴口罩民眾，若不聽勸導立即告發。陳家欽會後赴新北市三重區大同公園、重新橋下計程車休息站，視察員警執行狀況。
部分八大行業轉移陣地或停業再開業，警政署要求加強取締力道、次數，由縣市政府主管機關開罰；截至昨天查獲違法營業104件，包括彰化縣外籍女子賣淫、雲林縣護膚店違法營業等案。
近期疫情相關網路訊息滿天飛，警方偵處假訊息46件，其中送辦11件、27人，提醒民眾勿杜撰或轉傳，違者依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金。
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