6遊客沒戴口罩闖步道炊煮破壞公物 警約談送辦
全國疫情警戒升至第三級，嘉義縣隙頂二延平步道封閉，19日晚間6名遊客沒戴口罩闖入炊煮，轉動即時影像鏡頭玩「自拍」，警方今天約談當事人到案說明，移請相關單位裁罰。
阿里山風景區隙頂二延平步道即時影像鏡頭，19日晚間遭遊客轉動玩「自拍」，拍下6人沒戴口罩群聚炊煮畫面，阿里山國家風景區管理處粉絲專頁「阿里山新印象」公布相關影片，網友紛紛留言譴責這群不守規定遊客。
警方表示，接獲報案後依據錄影畫面，查獲李姓男子等6人（3男3女）涉嫌未戴口罩群聚阿里山風景區二延平步道觀景台內炊煮、嬉戲。
警方表示，今天通知相關當事人到案說明後，依毀損公物罪嫌、違反發展觀光條例及傳染病防治法移請阿里山管理處、嘉義縣衛生局等相關單位裁罰。
阿里山管理處副處長陳榮欽強調，進入三級警戒，阿管處關閉所轄大阿里山區60幾條步道，民眾請勿進入。
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