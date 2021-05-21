男子拿割草刀搶超商警方2小時逮人 翁章梁頒獎
嘉義縣朴子市侯姓男子凌晨拿割草刀，闖入某超商威脅店員，搶走1600元後騎機車逃逸，警方獲報調路口監視器，鎖定犯嫌，案發2小時逮捕嫌犯，依強盜罪移送法辦。
防疫期間，警方忙著防疫宣導，取締未戴口罩，縣長翁章梁讚揚警方維護治安，下午由警察局長廖訓誠陪同，到朴子警分局大鄉派出所慰勉頒獎破案有功員警。
警方調查，20歲侯姓男子欠債，深夜凌晨騎機車隨機選擇超商行搶，手持割草刀，作勢要傷害店員，喝令交付超商財物，店員害怕交出1600元，侯男得手騎機車逃逸。
警方獲報組成專案小組，調監視器鎖定侯男，侯男機車車牌露餡，警方循線凌晨1點半，在朴子橋北端某超商門口發現侯男逮捕，侯男坦承犯案，供稱因欠債行搶，錢還給債權人。
翁章梁說，任何在嘉縣犯罪的行為，都是對警方挑釁行為，警察將以最快速度偵破！疫情嚴峻，全國提升三級警戒，警察配合防疫，巡查營業場所、勸導民眾戴口罩、查假訊息等，非常辛苦。
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