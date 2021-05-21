嘉義市4人未戴口罩被蒐證裁罰 警還查誰傳「確診足跡」

嘉義市警方今天在興嘉、嘉義和長榮公園內，發現共有4民眾未戴口罩，經蒐證移送市衛生局，將依法裁罰3000元罰鍰；另警方也發現上海路一夾娃娃機店家持續營業，經蒐證後函請嘉義市建設處工商科依規定開罰。

嘉義市警察局各派出所，今天下午持續到轄區人潮出入多路段，宣導民眾外出戴口罩避免受罰，一分局八掌派出所在興嘉公園內發現2民眾未戴口罩，二分局公園則在嘉義及長榮公園內，各發現1民眾未戴口罩，都依規定拍照舉發。

嘉義市警察局長黃建榮說，目前除要求各派出所員警積極協助各單位，宣導防疫觀念、查緝不法，也正在偵辦日前網路傳「確診足跡」者，已傳訊多人到案，並追查到分享、轉傳的上三層，會持續追查上游，查最初傳出者。