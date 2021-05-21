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七旬男登山迷途 新北警義消動員39人上山搜救

聯合報 / 記者王長鼎江婉儀／新北即時報導

新北市彭姓男子今天獨自一人登山，在三峽山區找不到下山山路迷途，新北市消防局今天中午接獲彭男打手機求救，動員警義消人員39人前往營救，搜救人員於下午4時許找到彭男，預計今晚7時可以平安下山。

新北消防局今天中午12時許接獲70多歲彭姓男子打手機求救，「水快沒有，手機電力剩下80%。」彭男回報表示，目前有發現樹木上有定位牌，上面號碼寫110。

他表示，今天騎機車到三峽區有木里熊空橋，於上午8時許，獨自一人上山爬加九嶺山，今天中午準備折返下山時，一時找不到方向下山而迷途。

消防局第五救災救護大隊派遣3分隊1中隊，今天下午1時動員警義消人員39人上山前往營救，於下午4時終於在加九嶺山區找到彭男，生命跡象穩定，因下山路程至少需要兩個半小時，加上天色漸暗，更加增添難度，預計今晚7時才能帶領彭男平安脫困。

新北市彭姓男子今天獨自一人登山，在三峽山區找不到下山山路迷途，新北市消防局今天中午接獲彭男打手機求救，動員警義消人員39人前往營救，搜救人員於下午4時許找到彭男，預計今晚7時可以平安下山。記者王長鼎／翻攝
新北市彭姓男子今天獨自一人登山，在三峽山區找不到下山山路迷途，新北市消防局今天中午接獲彭男打手機求救，動員警義消人員39人前往營救，搜救人員於下午4時許找到彭男，預計今晚7時可以平安下山。記者王長鼎／翻攝
新北市彭姓男子今天獨自一人登山，在三峽山區找不到下山山路迷途，新北市消防局今天中午接獲彭男打手機求救，動員警義消人員39人前往營救，搜救人員於下午4時許找到彭男，預計今晚7時可以平安下山。記者王長鼎／翻攝
新北市彭姓男子今天獨自一人登山，在三峽山區找不到下山山路迷途，新北市消防局今天中午接獲彭男打手機求救，動員警義消人員39人前往營救，搜救人員於下午4時許找到彭男，預計今晚7時可以平安下山。記者王長鼎／翻攝
新北市彭姓男子今天獨自一人登山，在三峽山區找不到下山山路迷途，新北市消防局今天中午接獲彭男打手機求救，動員警義消人員39人前往營救，搜救人員於下午4時許找到彭男，預計今晚7時可以平安下山。記者王長鼎／翻攝
新北市彭姓男子今天獨自一人登山，在三峽山區找不到下山山路迷途，新北市消防局今天中午接獲彭男打手機求救，動員警義消人員39人前往營救，搜救人員於下午4時許找到彭男，預計今晚7時可以平安下山。記者王長鼎／翻攝

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