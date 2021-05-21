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嘉市4人在公園未戴口罩 警函送衛生局裁處

中央社 / 嘉義市21日電

全國疫情警戒升至第三級，外出時應全程配戴口罩嘉義市警方今天在興嘉等公園發現4名民眾未戴口罩，即上前勸導，經蒐證後，依規定將4人函送衛生局裁處。

嘉義市警察局表示，第一分局員警今天在興嘉公園發現2名民眾未戴口罩，第二分局員警也在嘉義及長榮公園各發現1名民眾未戴口罩，隨即上前勸導，告知疫情警戒第三級期間，外出應依規定戴口罩，經蒐證後，函送嘉義市衛生局裁處，依法可裁罰新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。

警方指出，嘉義市政府昨天函文各娃娃機店家，請配合全面暫停營業至5月28日，不過，今天仍發現開設在上海路的一店家持續營業，依法對業主舉發，經蒐證後，函請嘉義市建設處工商科依規定開罰。

嘉義市警察局呼籲，疫情警戒第三級期間，民眾應減少非必要外出及活動，出門務必戴好口罩，且勤洗手、消毒等相關規定，若有相關違規情事，警方將蒐證移請主管機關裁罰；違規營業的娃娃機業者，也將依照傳染病防治法開罰。

嘉義市建設處表示，持續在興嘉、嘉義及文化公園等熱點公園的涼亭圍設黃色警戒線，再以菱格鐵網加固，初步將暫停開放至5月28日，後續視疫情狀況調整，希望公園場域不要成為防疫破口；其他公園由各管理員稽查，提醒民眾戴好口罩。

嘉義 口罩 疫情

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