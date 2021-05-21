影／醉婦不聽勸飆國罵甩口罩 大鬧超市被逮民眾喝采

45歲陳姓婦人昨晚到屏東縣內埔鄉一家超市購物，因不配合店家量測額溫及戴口罩，逕自入內，店家憤而報警，員警到場後，店員要求戴起口罩，陳婦雖有帶，卻不願意配合，店員禁止她進入，陳婦飆國罵後才戴起口罩，員警勸導應配合國家防疫政策，陳婦轉頭離去憤而將戴在臉上的口罩丟地上，員警要舉發，她竟跳起舞來，消費者聞到她身上有酒氣，當場告發酒後駕車，員警以現行犯逮捕，現場民眾一片喝采。

內埔警方昨天下午6時接獲報案，指1名婦女進入內埔中興路一家超市，不配合店家量測額溫及戴口罩，且逕自入內購物，店家憤而報警；員警員警到場時陳姓婦人已進入店裡，吳姓店員要求陳婦戴起口罩，陳婦雖身上帶有口罩，卻不願意配合，店員禁止她進入，陳婦竟飆罵了一句五字經，才不甘心地戴起口罩。

員警到場了解事件始末後，陳婦買好物品正要離開，員警好心勸導應配合國家防疫政策，陳婦轉頭離去竟將戴在面部的口罩丟在地上，員警要依傳染病防治法舉發，陳婦竟在員警面前跳起舞來；現場圍觀的消費者當場告發陳婦涉嫌酒後騎車，被辱罵的店員也要提告妨害名譽，員警依公危險罪現行犯逮捕她時，現場響起一片喝采聲。

內埔警分局長蔡耀順表示，縣府發布的三級疫情警報標準，外出即應戴起口罩，對於營業場所依規定管制及檢查，應予肯定，陳婦對國家政策規定視為無物之舉，分局建議衛生局處以最高罰1萬5千元處罰，另酒測值0.52，依公共危險罪送辦。

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