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無視防疫禁令！中和警查獲養生館、網咖偷開 依法裁罰

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

正值疫情高峰，全國進入三級警戒，新北市府下令轄區八大娛樂業者暫停營業，中和警分局連日派員查訪，查獲養生館及網咖各一間未遵照市府規定仍持續營業，將報請市府目的事業主管機關，依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例規定依法裁罰。

新北市府自5月15日起下令轄區八大娛樂業者暫停營業，中和警方連日派員稽查轄內營業場所，16日在中和區連城路查獲一間養生館未依規定歇業，仍暗中營業，當場查獲現場服務小姐為客人從事按摩服務；18日在中和區民亨街稽查網咖時，查獲一間網咖仍舊門戶大開，店內雖無顧客，但所有機台仍處於待機狀態，且還有2名服務人員在場。

中和警分局呼籲，疫情進入三級警戒，民眾外出時須全程配戴口罩、保持社交距離，避免前往密閉空間及易造成群聚感染的場所，休閒娛樂場所業者必須暫停營業，嚴防疫情擴散，以降低感染風險，若有相關違規情事，一定嚴格稽查蒐證，並移請府相關主管機關裁罰。

無視防疫禁令，中和警方查獲養生館、網咖偷開，報請市府依法裁罰。記者王長鼎／翻攝
無視防疫禁令，中和警方查獲養生館、網咖偷開，報請市府依法裁罰。記者王長鼎／翻攝
無視防疫禁令，中和警方查獲養生館、網咖偷開，報請市府依法裁罰。記者王長鼎／翻攝
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無視防疫禁令，中和警方查獲養生館、網咖偷開，報請市府依法裁罰。記者王長鼎／翻攝
無視防疫禁令，中和警方查獲養生館、網咖偷開，報請市府依法裁罰。記者王長鼎／翻攝

疫情 三級警戒

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