影／不甩防疫禁令 南投7家夾娃娃機店偷營業被查獲

新冠肺炎疫情持續擴散，全國防疫提升第三級警戒！南投縣政府公告「自助選物販賣機店（夾娃娃機）」等多類場所暫停營業至5月28日，但仍有業者心存僥倖營業，南投警分局稽查轄區105家夾娃娃機業者，發現7家業者違規營業，經蒐證拍照後，移交南投縣政府裁罰。

南投警分局長鄭有益說，警方規畫勤務至轄內查察公告停業之公園式卡拉ok、室內釣蝦場、自助選物販賣機店、麻將休閒館、有兼營視聽歌唱或有陪侍者之餐飲業、傳統整復業、電影片映演業等7類場所，防止業者偷偷營業，成為防疫破口。

南投分局轄內夾娃娃機店共105間，稽查時發現7家業者仍照常營業，經現場蒐證、拍照並聯繫負責人後，除勸導業者配合政策停業，也將移交主管機關裁罰。

鄭有益表示，警方將全力配合查察縣府公告禁止營業的場所，呼籲業者配合相關防疫政策，切勿心存僥倖，也提醒民眾於防疫期間減少外出，勿涉足公告8大類場域，若發現業者違規營業，將依法蒐證後移交主管機關裁罰，民眾若發現業者違法營業，也可向警察機關或主管機關檢舉。