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新竹女子疑酒醉未戴口罩 跨坐警車還嗆警：舉報我嘛

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣竹北市一名女子，昨天下午因未戴口罩在街上遊走，被超商店員看見報案，警方獲報到場後女子完全不配合，甚至坐上警車又坐地，就是不肯戴上口罩，員警只好開單告發，沒想到女子還情緒失控丟手機大罵「你要舉報我嘛、舉報嘛」，最後在警方規勸下才離去。

據了解，該名女子先是在竹北市新工五路及保泰二街附近遊走，還跑到一旁超商廁所大吼大叫，店員見她沒戴口罩又在超商亂，只好馬上報警處理，過程中女子還在超商跑進跑出不斷叫到「我鑰匙掉了！」。

沒想到2名竹北派出所員警騎警用機車到場時，女子竟然還走來直接坐上警用機車，讓員警一度非常錯愕，男警立刻命女子下車，沒想到她又一屁股坐在柏油路面上，還不肯起身，女警則在一旁提醒該名女子戴上口罩，但女子完全不予理會，不斷大吼。

因為女子未戴口罩事實明確，又不配合，員警立即開單告發，此舉卻惹怒該名女子，直喊著「你舉報我嘛、舉報嘛」，還質疑員警為何整條路上的人都不抓，偏偏抓她一個，過程中情緒激動到連手機都丟了出去，摔在地上，最後經過一番折騰，女子簽完告發單後才氣憤離去。

竹北警分局表示，昨天警方開始上街宣導，但仍有發現民眾在路上未戴口罩、違反防疫規定，員警只能攔下盤查，依規定填寫稽查紀錄表，昨天就已取締19件，後續將移請衛生局裁罰。

女子疑似喝醉無視防疫規定，未戴口罩跑進超商大亂，員警到場立即開單。記者巫鴻瑋／翻攝
女子疑似喝醉無視防疫規定，未戴口罩跑進超商大亂，員警到場立即開單。記者巫鴻瑋／翻攝

口罩 超商 警察

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