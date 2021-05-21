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金門警查獲按摩養生館小姐穿著清涼偷營業 縣府將重罰

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

新冠肺炎疫情持續發燒，全國已進入第三級警戒，金門縣長楊鎮浯在本月15日也宣布通令全縣八大特定行業從5月15日起至6月8日期間暫停營業，嚴防疫情擴散，但金城地區卻有養生館業者「假關門、真營業」，昨晚被警方查獲，縣府表示，將重懲重罰，絕不姑息。

金城警分局表示，昨晚獲報金城地區某養生館偷偷營業，警方經埋伏訪查，發現該養生館小姐穿著清涼，並有非住戶人員出入現象，見時機成熟，當場查獲養生館內2名男客赤裸上身正在按摩，業者辯稱是「朋友來訪紓壓」，但警方仍認定未遵守防疫規定，將全案移送縣府權責機關裁處。

楊鎮浯今天聽聞這項訊息，也相當氣憤和心痛，他沉重呼籲全民同心防疫，共度難關，倘若發現有不肖業者暗中營業，一經查獲，絕對將重懲重罰。

縣府也表示，目前已公告視聽歌唱業、資訊休閒業、電子遊戲場業、飲酒業、養生館、酒吧等八大特定行業，自5月15日至6月8日暫停營業，縣府將不定期稽查，如查獲具體營業事實，將依違反傳染病防治法第37條第1項第2款及同法第67條第1項第2款規定，裁罰6萬至30萬元罰鍰。

金城警分局指出，防疫期間每日編排警力查訪，防止八大特定行業成為防疫破口，請業者務必配合，勿心存僥倖，成為防疫破口。如民眾發現有業者違法營業，請立即檢舉。

金城地區有養生館在防疫期間仍照常營業，遭警方查獲，縣府表示，將重懲重罰，絕不姑息。圖／警方提供
金城地區有養生館在防疫期間仍照常營業，遭警方查獲，縣府表示，將重懲重罰，絕不姑息。圖／警方提供

疫情 楊鎮浯 新冠肺炎 按摩

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