聽新聞
test
0:00 / 0:00
金門警查獲按摩養生館小姐穿著清涼偷營業 縣府將重罰
新冠肺炎疫情持續發燒，全國已進入第三級警戒，金門縣長楊鎮浯在本月15日也宣布通令全縣八大特定行業從5月15日起至6月8日期間暫停營業，嚴防疫情擴散，但金城地區卻有養生館業者「假關門、真營業」，昨晚被警方查獲，縣府表示，將重懲重罰，絕不姑息。
金城警分局表示，昨晚獲報金城地區某養生館偷偷營業，警方經埋伏訪查，發現該養生館小姐穿著清涼，並有非住戶人員出入現象，見時機成熟，當場查獲養生館內2名男客赤裸上身正在按摩，業者辯稱是「朋友來訪紓壓」，但警方仍認定未遵守防疫規定，將全案移送縣府權責機關裁處。
楊鎮浯今天聽聞這項訊息，也相當氣憤和心痛，他沉重呼籲全民同心防疫，共度難關，倘若發現有不肖業者暗中營業，一經查獲，絕對將重懲重罰。
縣府也表示，目前已公告視聽歌唱業、資訊休閒業、電子遊戲場業、飲酒業、養生館、酒吧等八大特定行業，自5月15日至6月8日暫停營業，縣府將不定期稽查，如查獲具體營業事實，將依違反傳染病防治法第37條第1項第2款及同法第67條第1項第2款規定，裁罰6萬至30萬元罰鍰。
金城警分局指出，防疫期間每日編排警力查訪，防止八大特定行業成為防疫破口，請業者務必配合，勿心存僥倖，成為防疫破口。如民眾發現有業者違法營業，請立即檢舉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言