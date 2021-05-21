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娃娃機台插電未停業 苗栗業者遭警方告發將裁罰

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗警分局三義分駐所副所長潘韋頌、警員陳永斌昨天巡邏時，發現仍有娃娃機業者不甩防疫新規定，店內有部球魔方機臺還插電仍可供客人把玩，不遵守公告暫停營業，店家LED跑馬燈還打廣告字樣，警方立即通知業者羅姓男子到場，蒐證後抄登資料，將函請衛生局依傳染病防治法裁罰。

警方表示，為防堵新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心19日宣布提升全國三級警戒，標準一致一體執行，除關閉八大場所及其他休閒娛樂場所，自助選物販賣機事業（娃娃機店）、釣蝦（魚）場、桌遊店、AR/VR、餐飲業附設卡拉OK也全都要配合防疫暫停營業。

苗栗警分局指出，娃娃機店、釣蝦場、桌遊店等容易成為民眾聚集地點，無法落實維持社交距離、全程配戴口罩、建立實聯制、量測體溫等防疫要求，且因無人管理，使用後也無法立即清潔消毒，對防疫有風險。

苗栗警分局長楊贊鈞提醒，內政部通令全國相關易接觸傳染的營業場所暫停營業，如業者違規開業且拒絕改善者，可依傳染病防治法處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，籲請業者全力配合國家防疫，共同守護國民健康。

苗栗縣三義鄉有娃娃機台仍插電未停業，業者遭警方告發，將送縣衛生局裁罰。圖／苗栗警分局提供
苗栗縣三義鄉有娃娃機台仍插電未停業，業者遭警方告發，將送縣衛生局裁罰。圖／苗栗警分局提供
苗栗縣三義鄉有娃娃機台仍插電未停業，業者遭警方告發，將送縣衛生局裁罰。圖／苗栗警分局提供
苗栗縣三義鄉有娃娃機台仍插電未停業，業者遭警方告發，將送縣衛生局裁罰。圖／苗栗警分局提供
苗栗縣三義鄉有娃娃機台仍插電未停業，業者遭警方告發，將送縣衛生局裁罰。圖／苗栗警分局提供
苗栗縣三義鄉有娃娃機台仍插電未停業，業者遭警方告發，將送縣衛生局裁罰。圖／苗栗警分局提供
苗栗縣三義鄉有娃娃機台仍插電未停業，業者遭警方告發，將送縣衛生局裁罰。圖／苗栗警分局提供
苗栗縣三義鄉有娃娃機台仍插電未停業，業者遭警方告發，將送縣衛生局裁罰。圖／苗栗警分局提供

疫情 傳染病 新冠肺炎 夾娃娃機

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