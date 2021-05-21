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又傳打架不戴口罩 菜市場攤商雇主被PO網警函送裁罰
全台疫情爆發，今再公布本土312確診個案，有民眾目擊桃園龜山1處市場有民眾不戴口罩打架，警方到場了解，確認是因買菜糾紛才起口角，但攤商陳姓雇主、林姓員工都沒戴口罩，均函送衛生局裁罰，網友紛紛留言說「可以打架，請戴口罩」、「不要打了，要打去快篩室打！」
臉書社團桃園人今PO出一段影片，表示網友回報「龜山市場不戴口罩打架」，畫面中幾名男子相互叫囂、拉扯，場面一度火爆，目擊民眾也喊說「打給110啦」，當時市場雖仍有不少客人往來，但幾乎都依規定戴口罩，僅有打架的2名男子沒戴。
轄區龜山分局獲報到場，初步釐清是攤商林姓員工和1名女顧客發生口角，後來陳姓雇主勸退林，雙方才發生衝突，但影片中陳、林明顯在公共場所沒有戴口罩，警方依規定開立紀錄表，將函送衛生局認定裁罰。
網友紛紛留言說「每天經過看他不戴口罩在那邊叫賣都嚇死了」、「為何戴口罩這麼難？」「龜山染疫足跡這麼多，還不戴口罩」，並呼籲「不戴口罩不要跟他買東西」，也有人調侃稱「可以打架，請戴口罩」、「不要打了，要打去快篩室打！」
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