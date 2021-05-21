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婦人搭公車拉下口罩咆哮「二隻豬哥」 勸導不聽罰9000元
全國疫情三級警戒，「記者爆料網」有民眾投訴，台中市昨天下午16時左右，一輛行經台中市台灣大道二段的公車上，一名婦人拉著行李，卻把口罩拉到下巴，沒有遮住口鼻，司機與一名男乘客上前勸導，婦人瞬間情緒大爆走，怒飆：「來！拍給大家看，二隻豬哥（指司機和乘客）欺負我一個..」、「我呼吸困難，大家都知道」。
中市府表示，依據傳染病防治法，搭乘大眾運輸須全程戴口罩，違規可裁罰3000至15000元，此案因婦人上車後假借講手機之故將口罩拉下至下巴處，經司機規勸不聽並咆哮，通知警察同仁到場請該員下車，期間約40分鐘，考量大眾運輸密閉空間且車內仍有其他乘客，且態度不佳，因此裁罰9000元，提醒民眾守法戴口罩，維護你我健康。
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