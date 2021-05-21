快訊

防疫叫外送安全嗎？重症醫：留意４風險

中華郵政今增2確診！分撿人員也中鏢 女兒是郵務士

聽新聞
test
0:00 / 0:00

婦人搭公車拉下口罩咆哮「二隻豬哥」 勸導不聽罰9000元

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導

全國疫情三級警戒，「記者爆料網」有民眾投訴，台中市昨天下午16時左右，一輛行經台中市台灣大道二段的公車上，一名婦人拉著行李，卻把口罩拉到下巴，沒有遮住口鼻，司機與一名男乘客上前勸導，婦人瞬間情緒大爆走，怒飆：「來！拍給大家看，二隻豬哥（指司機和乘客）欺負我一個..」、「我呼吸困難，大家都知道」。

中市府表示，依據傳染病防治法，搭乘大眾運輸須全程戴口罩，違規可裁罰3000至15000元，此案因婦人上車後假借講手機之故將口罩拉下至下巴處，經司機規勸不聽並咆哮，通知警察同仁到場請該員下車，期間約40分鐘，考量大眾運輸密閉空間且車內仍有其他乘客，且態度不佳，因此裁罰9000元，提醒民眾守法戴口罩，維護你我健康。

台中市一名婦人上車後假借講手機之故將口罩拉下至下巴處，經司機規勸不聽並咆哮，被罰9000元。圖／取自記者爆料網
台中市一名婦人上車後假借講手機之故將口罩拉下至下巴處，經司機規勸不聽並咆哮，被罰9000元。圖／取自記者爆料網

口罩 台中市 警察 公車

延伸閱讀

影／婦不戴好口罩公車上咆嘯「我要去SOGO」 司機急停路邊

助理確診 藍營質疑：羅致政在立法院有戴好口罩？

街友、藍領勞工吃飯沒戴罩 高雄社會局：不適合檢舉

取締未戴口罩恐成變相績效 台東警局：無制定績效獎勵

相關新聞

NCC官員釀玉山森林大火 陳吉仲：提告求償絕不輕饒

NCC官員在內等一行登山客炊煮失火導致玉山發生森林火災，至今火勢持續延燒6天、延燒面積達65公頃，農委會主委陳吉仲在臉書...

台南科學園區附近停車格不足 近來流行橫向一格停兩輛

台南科學園區旁善化區蓮潭里、新市區大營里一帶的陽光電城，工商發展快速，近來停車位日益嚴重不足，有外地民眾反映一直找不到停...

影／中市6樓透天加蓋火警救出7人 2人嗆傷送醫

台中市北區中清路一段一間6樓加蓋透天，今早10點半傳出火警，3公尺高濃煙直竄天際。警消到場救出3男4女，均意識清楚，其中...

玉山森林大火延燒7天陸空聯合滅火 網友怒批州官放火

嘉義林區管理處管轄海拔逾3千公尺的中央山脈八通關古道杜鵑營地，16日凌晨森林大火，滅火難度高，至今延燒64公頃林地，林管...

解悶？揪友在家打衛生麻將 羅東室內群聚9人遭罰

全國防疫升三級，宜蘭有民眾乖乖不出門，卻還是觸法。一群人20號下午疑似在家聚賭，遭到警方上門關切，雖然沒有賭資等不法證據...

竹縣大批警力勸導戴口罩 呼籲長者勿在公園群聚

疫情進入第三級警戒，新竹縣各地區也出動大批警力勸導民眾戴口罩，同時持續臨檢營業場所是否違規營業，尤其不少鄉鎮公園有長者仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。