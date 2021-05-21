聽新聞
test
0:00 / 0:00
取締未戴口罩恐成變相績效 台東警局：無制定績效獎勵
全國防疫第三級警戒，民眾外出一定戴口罩，中央流行疫情指揮中心今天宣布2人以上同車要戴口罩，未遵守規定經取締最高罰15000元罰緩。民眾擔心恐成警方變相獎勵績效。基層員警也憂心會增加工作負擔。台東縣警察局表示，無制定績效獎勵。
縣警局指出，不會訂定取締未戴口罩獎勵措施，也沒有設定目標管理及績效評比獎勵辦法，更不會設置攔檢點專門取締未戴口罩民眾，所有相關取締作為都依中央流行疫情指揮中心配合辦理。
縣警局呼籲，民眾外出一定要將口罩戴好戴滿，並遵守防疫規定及指引。如發現有人外出未正確配戴口罩，可藉由錄影記錄違規時間、地點及經勸導仍不改善等畫面及影音，具名舉證，就會將資料移送衛生單位開罰。
「就怕到處亂抓，變成擾民！」曾姓市民說，現在疫情嚴峻，別說是警察取締，連一般民眾都當起柯南到處蒐證檢舉，不是PO在臉書公審，就是送到相關單位舉發，搞得現在出門人人自危，擔心一個口罩沒戴好，就被開單了。
另有派出所基層員警表示，確實自防疫升級為第三級警戒後，都會接到民眾通報未戴口罩的違規檢舉，一天最起碼會有5通以上，除了一般勤務外，現在每天還得配合稽查八大行業有無違規，如果連取締未戴口罩都算在警察身上，那真的壓力很大。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言