取締未戴口罩恐成變相績效 台東警局：無制定績效獎勵

全國防疫第三級警戒，民眾外出一定戴口罩，中央流行疫情指揮中心今天宣布2人以上同車要戴口罩，未遵守規定經取締最高罰15000元罰緩。民眾擔心恐成警方變相獎勵績效。基層員警也憂心會增加工作負擔。台東縣警察局表示，無制定績效獎勵。

縣警局指出，不會訂定取締未戴口罩獎勵措施，也沒有設定目標管理及績效評比獎勵辦法，更不會設置攔檢點專門取締未戴口罩民眾，所有相關取締作為都依中央流行疫情指揮中心配合辦理。

縣警局呼籲，民眾外出一定要將口罩戴好戴滿，並遵守防疫規定及指引。如發現有人外出未正確配戴口罩，可藉由錄影記錄違規時間、地點及經勸導仍不改善等畫面及影音，具名舉證，就會將資料移送衛生單位開罰。

「就怕到處亂抓，變成擾民！」曾姓市民說，現在疫情嚴峻，別說是警察取締，連一般民眾都當起柯南到處蒐證檢舉，不是PO在臉書公審，就是送到相關單位舉發，搞得現在出門人人自危，擔心一個口罩沒戴好，就被開單了。