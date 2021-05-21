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貼文稱「緯來」員工家屬確診 北市警要查辦網路造謠者
國內疫情嚴峻，近日卻有民眾上網散布謠言，稱「瑞光路緯來電視台有員工家屬確診」，引發民眾恐慌，警方獲報後經中央流行疫情指揮中心證實，該訊息為假消息，目前正循線追查造謠者，詢後將依法送辦。
據悉，該名網友5月13日上午9時許在PTT平台上發文，自稱進入瑞光路緯來電視台大樓，卻被告知「今天除了既定要錄影的，全公司已停班」，詢問「距離封城還有幾集可以逃？」
該則貼文引發網友密切關注，警方事後證實為假訊息，目前正循線追查造謠者。
警方表示，疫情相關資訊以指揮中心公布為主，民眾接獲來源不明的訊息時，應先進行查證，勿隨意散播、轉傳，以免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，或「社會秩序維護法」第63條第1項第5款規定，依法最高可罰300萬或3年以下有期徒刑、拘役。
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