貼文稱「緯來」員工家屬確診 北市警要查辦網路造謠者

國內疫情嚴峻，近日卻有民眾上網散布謠言，稱「瑞光路緯來電視台有員工家屬確診」，引發民眾恐慌，警方獲報後經中央流行疫情指揮中心證實，該訊息為假消息，目前正循線追查造謠者，詢後將依法送辦。

據悉，該名網友5月13日上午9時許在PTT平台上發文，自稱進入瑞光路緯來電視台大樓，卻被告知「今天除了既定要錄影的，全公司已停班」，詢問「距離封城還有幾集可以逃？」

該則貼文引發網友密切關注，警方事後證實為假訊息，目前正循線追查造謠者。