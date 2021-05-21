快訊

防疫叫外送安全嗎？重症醫：留意４風險

中華郵政今增2確診！分撿人員也中鏢 女兒是郵務士

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貼文稱「緯來」員工家屬確診 北市警要查辦網路造謠者

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

國內疫情嚴峻，近日卻有民眾上網散布謠言，稱「瑞光路緯來電視台有員工家屬確診」，引發民眾恐慌，警方獲報後經中央流行疫情指揮中心證實，該訊息為假消息，目前正循線追查造謠者，詢後將依法送辦。

據悉，該名網友5月13日上午9時許在PTT平台上發文，自稱進入瑞光路緯來電視台大樓，卻被告知「今天除了既定要錄影的，全公司已停班」，詢問「距離封城還有幾集可以逃？」

該則貼文引發網友密切關注，警方事後證實為假訊息，目前正循線追查造謠者。

警方表示，疫情相關資訊以指揮中心公布為主，民眾接獲來源不明的訊息時，應先進行查證，勿隨意散播、轉傳，以免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，或「社會秩序維護法」第63條第1項第5款規定，依法最高可罰300萬或3年以下有期徒刑、拘役。

該名民眾上網散布謠言，稱「瑞光路緯來電視台有員工家屬確診」。記者李隆揆／翻攝
該名民眾上網散布謠言，稱「瑞光路緯來電視台有員工家屬確診」。記者李隆揆／翻攝

疫情 假消息

延伸閱讀

警政署通令全國嚴查假訊息 五月至今移送27人

疫情升溫 搭乘北市公車、捷運需掃簡訊實聯制QR Code

相關新聞

NCC官員釀玉山森林大火 陳吉仲：提告求償絕不輕饒

NCC官員在內等一行登山客炊煮失火導致玉山發生森林火災，至今火勢持續延燒6天、延燒面積達65公頃，農委會主委陳吉仲在臉書...

台南科學園區附近停車格不足 近來流行橫向一格停兩輛

台南科學園區旁善化區蓮潭里、新市區大營里一帶的陽光電城，工商發展快速，近來停車位日益嚴重不足，有外地民眾反映一直找不到停...

影／中市6樓透天加蓋火警救出7人 2人嗆傷送醫

台中市北區中清路一段一間6樓加蓋透天，今早10點半傳出火警，3公尺高濃煙直竄天際。警消到場救出3男4女，均意識清楚，其中...

玉山森林大火延燒7天陸空聯合滅火 網友怒批州官放火

嘉義林區管理處管轄海拔逾3千公尺的中央山脈八通關古道杜鵑營地，16日凌晨森林大火，滅火難度高，至今延燒64公頃林地，林管...

解悶？揪友在家打衛生麻將 羅東室內群聚9人遭罰

全國防疫升三級，宜蘭有民眾乖乖不出門，卻還是觸法。一群人20號下午疑似在家聚賭，遭到警方上門關切，雖然沒有賭資等不法證據...

竹縣大批警力勸導戴口罩 呼籲長者勿在公園群聚

疫情進入第三級警戒，新竹縣各地區也出動大批警力勸導民眾戴口罩，同時持續臨檢營業場所是否違規營業，尤其不少鄉鎮公園有長者仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。