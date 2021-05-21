休閒娛樂場所門可羅雀 警戲稱深夜外頭只剩警察和鴿子

三民一警分局在九如路上某間頗負盛名的娛樂大樓前，發現一隻鴿子停留駐足，簡直是「門口羅雀」，令人莞爾。記者邱奕能／翻攝 全國防疫警借進入第三級，為防群聚感染，高雄市府通令休閒娛樂場所暫停營業，要求市警局強力查緝，今天凌晨1點多，三民一警分局在九如路上某間頗負盛名的娛樂大樓前，發現一隻鴿子停留駐足，簡直是「門口羅雀」，令人莞爾。

據了解，九如路上某棟熟為人知的娛樂大樓原有護膚店、餐飲店、小吃部、鋼琴酒吧及電子遊藝場等多種不同行業，過去每到深夜，出入人口眾多且複雜，一直是警方臨檢查察的重點處所。

但自從發布休閒娛樂場所暫停營業命令後，全大樓僅剩下一間餐飲店在用餐時間苦撐營業，其餘時間整棟大樓宛如空城。今天凌晨1點多，三民一分局警員執行「防疫管制處所巡視稽查」勤務時，正準備上樓複查，卻意外在大門內電梯發現一隻駐足的鴿子，簡直是「門口羅雀」，戲稱深夜裡的外頭，只剩下警察和鴿子。