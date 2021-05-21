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避免員警成為防疫破口 高市暫停酒駕路檢
新冠肺炎疫情擴散，員警的路檢勤務可能面對不確定的染疫危機，高雄市警方擔心員警在第一線值勤，成為防疫破口，決定取消原訂今晚的取締酒駕勤務，改以巡邏守望取代設哨路檢。
員警說，疫情擴散的時候，站在酒駕路檢哨第一線，不能確定路過駕駛人有沒染疫，又要駕駛人停下來對簡易酒測器吹氣，像是要冒著染疫、冒著生命危險執法，而且，現在娛樂場所全面停止營業，認為實在沒必要讓基層員警在這時候路檢。
高雄市警交通大隊長張偉中表示，警政署已授權各縣市警察局視轄區疫情、治安及警力狀況，可暫停辦理酒駕路檢勤務，高雄市警局避免員警成為防疫破口，已暫停今、明的酒駕路檢勤務，由各分局視轄區特性、勤務需要，決定是否執行路檢。
許多分局已決定暫停以縮減道路方式執行酒駕臨檢， 改以守望巡邏勤務，代替定點臨檢，同時也在守望勤務中，舉發民眾未依規定戴口罩的行為。
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