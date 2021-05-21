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影／台南違規者被勸戴口罩飆三字經、吐口水 民怒：拳頭硬了

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市經發局19日傍晚到仁德後壁厝夜市宣導戴口罩，被這名黑衣男子飆罵三字經，已報警處理。記者吳淑玲／翻攝
台南市經發局19日傍晚到仁德後壁厝夜市宣導戴口罩，被這名黑衣男子飆罵三字經，已報警處理。記者吳淑玲／翻攝
疫情提升到三級，但台南市稽查口罩仍採先勸導再開罰，市府經發局市場處人員19日傍晚前往仁德後壁厝夜市宣導，一名黑衣男子未戴口罩還飆罵「嘜吵」及三字經，已經報警處理；昨天上午近9點在隆田市場有名女顧客未戴口罩，管理員進行勸導時，該名婦人勸導不聽，謾罵推打管理員並向管理員吐口水，經了解，該婦人疑為聾啞人士，故管理員選擇原諒，暫不提告，疫情趨緩前還是會持續宣導民眾戴口罩、落實實聯制。

但民眾認為疫情嚴峻，市府要硬起來，宣導不戴口罩是執行公務，必須嚴格執法才能保障第一線人員的安全及尊嚴。

目前台南市37區公所第一線人員也覺得防護不夠「如果被罵又染疫更倒楣」，雖然有警察一起執行，但裁罰單位是衛生局，只能開出稽查紀錄表再移給衛生局，有區公所人員說，有市場攤商把口罩脫到下巴，前往勸導時對方口氣就很差，認為他們在刁難。

有區長乾脆提前告知那個時段要去稽查，請大家配合，避免到時候引起不快，目前是以廟口及公園涼亭、市場、夜市等為重點，勸導大家不要泡茶聊天了，但防疫中心又說喝水和吃東西可以拿下來，那喝酒、抽菸可不可以？形成模糊空間。

台南市目前是採取先勸導不聽才開罰，警察單位執也很困擾，因為檢舉案件不斷，但等到他們趕到時民眾就把口罩戴上離開，但離開不久又會拿下來，造成警察疲於奔命，建議比照高雄跟雙北直接開罰。市府如果明確、強硬，警察可以依據警職法第28條予以協助。

台南市經發局19日傍晚到仁德後壁厝夜市宣導戴口罩，被這名黑衣男子飆罵三字經，已報警處理。記者吳淑玲／翻攝
台南市經發局19日傍晚到仁德後壁厝夜市宣導戴口罩，被這名黑衣男子飆罵三字經，已報警處理。記者吳淑玲／翻攝
台南市經發局19日傍晚到仁德後壁厝夜市宣導戴口罩，被這名黑衣男子飆罵三字經，已報警處理。記者吳淑玲／翻攝
台南市經發局19日傍晚到仁德後壁厝夜市宣導戴口罩，被這名黑衣男子飆罵三字經，已報警處理。記者吳淑玲／翻攝
台南市隆田市場發生管理員勸導戴口罩，被一名婦人推打及吐口水。記者吳淑玲／翻攝
台南市隆田市場發生管理員勸導戴口罩，被一名婦人推打及吐口水。記者吳淑玲／翻攝

口罩 警察 衛生局

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