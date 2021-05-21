娃娃機店無視南投縣府公告營業 埔里分局長帶隊查禁送裁罰

娃娃機台機台若仍在插電營業中，警方查獲後，仍可依「傳染病防治法」蒐證移交主管機關裁罰。圖／埔里分局提供 南投縣針對轄內八大場所及46間娃娃機店實施查察，埔里分局昨晚8時許獲報在東榮路上，竟有一間自助選物販賣機店繼續營業中，分局長方秋梅親自帶隊前往實施複查，當場查獲業者仍然插電營業中，警方現場蒐證、拍攝照片並聯繫負責人，將違規資料移交主管機關進行裁罰，最高可處30萬元罰鍰。

埔里分局指出，縣府已於20日新增升級管制措施，公告縣內公園式卡拉ok、室內釣蝦場、自助選物販賣機店、麻將休閒館、有兼營視聽歌唱或有陪侍者之餐飲業、傳統整復業、電影片映演業等高風險營業公共場所，宣布暫停營業。

警方為防止有業者暗中營業成為防疫破口，要求所轄各派出所利用每班巡邏勤務，多次密集清查相關暫時停業業者，各分局亦立即成立聯合複查小組，連續多日編排聯合稽查勤務，昨晚在埔里東榮路這家業者店內有50多台娃娃機，竟無視縣府禁令，所有機台仍在插電營業中，查獲後依「傳染病防治法 」蒐證移交主管機關裁罰，最高可處30萬元罰鍰。