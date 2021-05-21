竹市祭91張未戴口罩罰單 十八尖山休憩拉下口罩也開罰

新竹市政府統計，迄今已開出91張未戴口罩罰單，十八尖山是新竹市運動、健行熱區，有民眾在涼亭休息也拉下口罩，因未遵守防疫規定，同樣吃下罰單。圖／新竹市政府提供

外出沒戴口罩，當心挨罰！新竹市政府統計，迄今已開出91張未戴口罩罰單，包含路人、騎士在外沒有戴口罩，一張3千元，連戶外運動也要注意，十八尖山是新竹市運動、健行熱區，有民眾在涼亭休息也拉下口罩，因未遵守防疫規定，同樣吃下罰單。

新竹市長林智堅今天召開防疫會議，也宣布今天起，轄內公園125處涼亭設施、遊具設施、體健設施，將封閉暫不開放，全市戶外籃框即日起也「封框」，避免群聚，另四大超商，即日起禁賣熟食與禁止內用。

市府強調，針對民眾外出未戴口罩，「新竹市從嚴執法」，沒有勸導期，目前累計，竹市共開出91張罰單，道路行人、機車騎士及超商購物民眾居多；城銷處說明，以運動熱點十八尖山為例，今早發現涼亭內有民眾休憩時將口罩拉下，因此祭罰單。

林智堅表示，目前全國進入三級警戒，民眾務必「外出全程佩口罩」，包含倒垃圾也要戴口罩，否則拒收垃圾，若違規將依《傳染病防治法》開罰3千至1萬5千元罰鍰。

除落實戴口罩，公共運輸也需實施實聯制，林智堅也提到，目前市區76輛公車已完成簡訊實聯制設置，包括新竹客運48輛車、金牌客運8輛車、苗栗客運6輛車、科技之星9輛車、國光客運5輛車，提醒民眾搭乘時務必掃描QRCode，完成實聯制登記。