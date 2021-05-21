篩檢陽性女疑留假電話 竹科工程師夫妻收到簡訊嚇壞了

新竹一名工程師昨天接獲簡訊通知，赫然在訊中告知他14日前往台北醫院篩檢新冠肺炎結果為陽性，讓他當場嚇呆，更令他費解的是明明當天都待在公司上班，沒有去做篩檢，妻子獲知後趕忙查證才知是烏龍一場，疑為篩檢陽性者留假電話，讓相關單位通知錯人，要求相關單位立即追查陽性者的真實身分。

這名工程師的妻子表示，丈夫昨天下午收到簡訊通知時覺得非常困惑，內容寫到「衛生福利部臺北醫院通知，您於5月14日進行COVID-19 PCR篩檢，結果為：陽性，請立刻進行居家隔離，等候衛生單位通知。」

但工程師根本沒有去篩檢，也馬上回傳簡訊「您好本人未曾做過任何篩檢5/14整日於湖口公司上班，煩請察明」，當下反應過來一定是出了差錯，妻子獲知後也馬上上網求助網友，並且詢問相關衛生單位。

經當事人向衛福部台北醫院了解，才知道篩檢陽性者是一名女性，因此不可能是男性的工程師，疑似是該名篩檢陽性女子留非本人電話，才會導致醫院誤傳簡訊給工程師，導致這起烏龍，也讓工程師的妻子質疑該女是故意留假聯絡資料，大罵「這人太過分，既然你去篩檢，為何要留假電話，搞得我們一直到處詢問要如何處理？」