影／八旬嬤找到春天？假機長情人騙她被黑手黨打 險匯款15萬

八旬的郭姓阿嬤從交友軟體認識自稱土耳其籍退休機師，假機師連日噓寒問暖，郭姓阿嬤墜入愛河；郭聽信詐騙集團男友遭受黑手黨打傷急需手術，要看護帶她到超商匯款，阿嬤一口氣想匯15萬元，經超商員工勸阻，報警成功阻詐。

日前，郭姓阿嬤在看護陪同下到超商匯款，但超商ATM最高額度只接受3萬元，郭苦惱詢問店員，「你幫幫我，這15萬元要出去！」店員察覺郭姓阿嬤疑似受騙，機警報警。

台中市警局第二分局育才所員警陳育擇、戴國峯到場，郭吞吞吐吐說出在網路交友軟體認識現任男友，男友是土耳其籍的華航退休機師，男友莫名遭黑手黨打傷，需要金錢周轉手術，她要匯「救命錢」救男友。