快訊

防疫叫外送安全嗎？重症醫：留意４風險

中華郵政今增2確診！分撿人員也中鏢 女兒是郵務士

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／八旬嬤找到春天？假機長情人騙她被黑手黨打 險匯款15萬

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

八旬的郭姓阿嬤從交友軟體認識自稱土耳其籍退休機師，假機師連日噓寒問暖，郭姓阿嬤墜入愛河；郭聽信詐騙集團男友遭受黑手黨打傷急需手術，要看護帶她到超商匯款，阿嬤一口氣想匯15萬元，經超商員工勸阻，報警成功阻詐。

日前，郭姓阿嬤在看護陪同下到超商匯款，但超商ATM最高額度只接受3萬元，郭苦惱詢問店員，「你幫幫我，這15萬元要出去！」店員察覺郭姓阿嬤疑似受騙，機警報警。

台中市警局第二分局育才所員警陳育擇、戴國峯到場，郭吞吞吐吐說出在網路交友軟體認識現任男友，男友是土耳其籍的華航退休機師，男友莫名遭黑手黨打傷，需要金錢周轉手術，她要匯「救命錢」救男友。

警方聽後直言，「這是騙你的，這是詐騙啦！」郭婦再拿出男友的手術影片追問，「這（詐騙）現在很多啊？」、「這都不是真的嗎？」警方婉轉勸說，「你看這些照片在網路上都找得到，而且手術房內禁止攝影，傳給你的影片都是電影上下載的，妳不要匯錢。」郭才恍然大悟，感謝警方及時阻詐，保住她的老年退休金。

郭姓阿嬤拿出匯款帳號，並稱外籍男友遭黑手黨打傷，她要匯「救命錢」救男友。記者林佩均／翻攝
郭姓阿嬤拿出匯款帳號，並稱外籍男友遭黑手黨打傷，她要匯「救命錢」救男友。記者林佩均／翻攝

詐騙

延伸閱讀

肌肉噴發！全日本「最壯看護機構」 網見鮮肉照激動：想被看護

專家研判：機師帶進病毒 再從茶藝館傳到獅子會和遊藝場

遭指喬機師檢疫放寬 范雲：踐踏指揮中心專業

相關新聞

生泰合成火燒5廠房 損失2.5億

台南市新營區上櫃生泰合成工業公司昨天清晨發生火警，火勢燒斷瓦斯管線，加上有機溶劑及風勢助燃，大火一路延燒到隔壁生達製藥廠...

挖3.5公頃盜採鵝卵石 6嫌送辦

以陳姓男子為首的盜採砂石集團，涉嫌在偏遠的高屏溪河川區域國有土地及私人土地，假藉整地耕種農作物盜採大型鵝卵石出售；檢警日...

報復車禍對象 造謠她染疫

邱姓男子與藍姓女子因車禍醫藥費賠償起糾紛，他挨告又被判刑，疑因此不滿，涉嫌製作藍女染新冠肺炎的假訊息傳單散布，警方前天持...

解悶？揪友在家打衛生麻將 羅東室內群聚9人遭罰

全國防疫升三級，宜蘭有民眾乖乖不出門，卻還是觸法。一群人20號下午疑似在家聚賭，遭到警方上門關切，雖然沒有賭資等不法證據...

影／中市6樓透天加蓋火警救出7人 2人嗆傷送醫

台中市北區中清路一段一間6樓加蓋透天，今早10點半傳出火警，3公尺高濃煙直竄天際。警消到場救出3男4女，均意識清楚，其中...

自家店內吃東西沒戴口罩 高市衛生局不只開罰還會嚴罰

在自家店內沒客人時沒戴口罩，是否觸法？高雄市衛生局認定違法，不只開罰，還可能嚴罰。在高雄旗山區住家開鑰匙行的沈先生昨午3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。