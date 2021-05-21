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影／八旬嬤找到春天？假機長情人騙她被黑手黨打 險匯款15萬
八旬的郭姓阿嬤從交友軟體認識自稱土耳其籍退休機師，假機師連日噓寒問暖，郭姓阿嬤墜入愛河；郭聽信詐騙集團男友遭受黑手黨打傷急需手術，要看護帶她到超商匯款，阿嬤一口氣想匯15萬元，經超商員工勸阻，報警成功阻詐。
日前，郭姓阿嬤在看護陪同下到超商匯款，但超商ATM最高額度只接受3萬元，郭苦惱詢問店員，「你幫幫我，這15萬元要出去！」店員察覺郭姓阿嬤疑似受騙，機警報警。
台中市警局第二分局育才所員警陳育擇、戴國峯到場，郭吞吞吐吐說出在網路交友軟體認識現任男友，男友是土耳其籍的華航退休機師，男友莫名遭黑手黨打傷，需要金錢周轉手術，她要匯「救命錢」救男友。
警方聽後直言，「這是騙你的，這是詐騙啦！」郭婦再拿出男友的手術影片追問，「這（詐騙）現在很多啊？」、「這都不是真的嗎？」警方婉轉勸說，「你看這些照片在網路上都找得到，而且手術房內禁止攝影，傳給你的影片都是電影上下載的，妳不要匯錢。」郭才恍然大悟，感謝警方及時阻詐，保住她的老年退休金。
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