「口罩巡佐」哏圖瘋傳 基層警苦笑：永遠比權責單位做更多

路邊有民眾未戴口罩，警方上前勸導並開罰。 記者葉信菉／攝影 國內疫情嚴峻，警察站在防疫前線，近日網路上瘋傳一張迷因哏圖，戲謔指出按照警政機關績效制度，將有警官指示「查獲未戴口罩案每件嘉獎一支」，基層員警因開口罩罰單升任巡佐；對此，台北市警局指相關制度研議中，基層員警則認為，高層的確很可能指示查口罩記嘉獎，「畢竟警察永遠比權責單位做得更多」。

迷因哏圖顯示，某單位主管在通訊軟體上宣布，「局長指示，查獲未戴口罩裁罰案件，每件嘉獎一次」，隨後便有基層員警因「開口罩罰單升巡佐」。

該張圖在警界瘋傳，許多員警認為非常中肯，與警政機關績效制度非常吻合，同時擔心疫情之下，員警又要為了績效外出查案，簡直是拿染疫開玩笑，且未戴口罩涉嫌違反傳染病防治法，通常是由主管衛生單位開罰，若警高層訂出要求，「警方又要將別人主管的業務攬在自己身上了」。

對此，台北市警方表示，開罰未戴口罩案件的獎勵機制正在研議中，目前並未有相關規劃，未來就算有，也不可能「每件一支嘉獎」，不可能出現「口罩巡佐」；目前未戴口罩案件的裁罰權也未授與警方。

基層員警則認為，哏圖雖然戲謔嘲諷，但所述現象的確很容易成真，看了只能苦笑。一是警政機關的確都用績效及嘉獎制度推動員警去查緝案件，二是因為衛生局有人力不足，查緝工作最後一定也只能丟給警察，很多案類其實都不是由警方裁罰，但都是警察來抓，在函送給主管機關裁罰，警察永遠都比權責機關做得更多。

萬華街上有民眾未戴口罩，警方上前勸導並開罰。 記者葉信菉／攝影