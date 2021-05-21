新北警闖工地開罰未戴口罩引戰 疑誤傳「一件一嘉獎」惹禍

警方協助取締不戴口罩，問題不少。圖／三重警方提供 疫情持續延燒，新北市長侯友宜原先下令「不戴口罩就開罰」，卻傳出三重警方大動作舉發，甚至闖入工地開罰引發爭論，警界瘋傳全是因三重警分局督察組在公務群組內說開罰口罩便從優敍獎，一件一支嘉獎，被警界戲稱「口罩巡佐」。

侯友宜昨天在記者會上受訪，強調「故意不戴口罩才開罰」，三重警分局則澄清，因轄區民眾不聽勸導者太多，警方疲於奔命，又加上侯友宜先前曾下令「不戴就罰」，當晚確實有研擬是否頒布「一件一嘉獎」，鼓勵同仁多開罰單以達嚇阻效果，但並未實際頒布，現在新北市警局已在研擬是否統一頒布相關獎勵。

其實在新北進入防疫三級警戒、「未戴口罩便開罰」此項政策開始實施後，基層警便多有不滿聲浪傳出。

一來為未戴口罩係以傳染病防治法第70條規定進行罰鍰，業管單位為衛生局，與業管刑事案件警方毫不相關，警方協助是因衛生局人力少、非24小時輪班制，但不得直接開罰，僅能到場填單紀錄並全程錄下、拍照，再將資料交給衛生局決定是否裁罰，與警方開罰改裝車輛一樣，在法源依據上便有問題，遑論有爭議的逕舉。

二則警方主要從事刑事案件處理，未曾受過醫療專業訓練，對於該如何預防自己染疫多半沒有觀念，甚至連防護衣正確穿脫方式「都是靠網路學來的」，而警政署與市府卻彷彿不考慮外勤警染疫風險一般，不僅未曾實施相關衛教，更分派多項防疫從事工作，要求員警「查緝口罩」、「查緝八大場所」，讓外勤員警痛批根本是不管員警死活。甚至有員警配合衛生局追查確診失聯者，近距離接觸確診者送醫，主管機關衛生局卻從頭到尾「遠程以Line指導」，直到救護車將確診者載走都未見人員到場，引發員警不滿。