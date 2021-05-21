影／屏東原鄉卡拉OK店偷營業 警訓斥：暫歇業有那麼難嗎？

屏東縣防疫自15日即提升警戒，全面禁止休閒娛樂場所營業，包含複合式釣蝦場、電子遊戲場、KTV及卡拉OK店，屏東內埔警分局昨天下午在瑪家鄉巡查時，1家勸導過的卡拉OK店開了扇鐵門，入內盤查發現場內3名客人有消費行為，其中1名男客甚至連口罩都沒帶，警方一併以未戴口罩舉發。

這家卡拉OK店內埔警分局佳義所15日勸導過，昨天下午何姓業者僅開一扇鐵門，開放顧客進場消費，員警入內臨檢，在場有1桌3名客人喝著酒、桌上擺著瓜子，3人承認有消費事實，但在家實在悶壞了；員警忍不住訓斥：「現在是非常時期，全民防疫一起來，暫時歇業配合防疫忍耐一下，有那麼難嗎？」