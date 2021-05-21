男子酒店喝醉從包廂跑到幹部休息室偷9萬 又回包廂唱歌被逮

台北市紀姓男子在全國酒店停業前到酒店喝酒，本來在包廂喝，卻不明原因走到幹部休息室，偷走姜姓女幹部現金9萬，再回到包廂喝酒唱歌，警方獲報到場將紀逮回，紀辯稱喝醉，被依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，紀男（20歲）本月4日晚上7點多，獨自一人到台北市一家酒店消費，喝到隔天清晨5點多，竟跑出包廂進入休息室，打開姜女（32歲）辦公桌抽屜偷走包包內現金9萬，再回包廂繼續唱歌。

不久後，姜女發現現金遺失，請服務生調閱監視器，發現小偷正是店內酒客，立刻報警。警方將紀從包廂帶回派出所詢問，紀辯稱喝醉，什麼事都不記得，警方詢後將他依竊盜罪嫌送辦。