快訊

防疫叫外送安全嗎？重症醫：留意４風險

中華郵政今增2確診！分撿人員也中鏢 女兒是郵務士

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子酒店喝醉從包廂跑到幹部休息室偷9萬 又回包廂唱歌被逮

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市紀姓男子在全國酒店停業前到酒店喝酒，本來在包廂喝，卻不明原因走到幹部休息室，偷走姜姓女幹部現金9萬，再回到包廂喝酒唱歌，警方獲報到場將紀逮回，紀辯稱喝醉，被依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，紀男（20歲）本月4日晚上7點多，獨自一人到台北市一家酒店消費，喝到隔天清晨5點多，竟跑出包廂進入休息室，打開姜女（32歲）辦公桌抽屜偷走包包內現金9萬，再回包廂繼續唱歌。

不久後，姜女發現現金遺失，請服務生調閱監視器，發現小偷正是店內酒客，立刻報警。警方將紀從包廂帶回派出所詢問，紀辯稱喝醉，什麼事都不記得，警方詢後將他依竊盜罪嫌送辦。

姜女向警方解釋，他當天帶9萬，其中6萬要買東西，隨時要付款，另外3萬是酒客的酒錢，所以記得很清楚，很肯定金錢遺失是遭他人行竊。

紀男從酒店包廂跑到幹部休息室偷錢畫面。記者蔡翼謙／翻攝
紀男從酒店包廂跑到幹部休息室偷錢畫面。記者蔡翼謙／翻攝

酒店 竊盜

延伸閱讀

成大操場跑步背包被偷 女子指認時警察暗示竊嫌…他獲判無罪

新竹女子有竊盜癖偷蜜袋鼯 民眾車上20元也偷遭判拘役

影／男子行竊被捕 吸毒造成頻尿隨身帶寶特瓶當尿桶

小偷深夜竊香油錢出不了廟 天一亮被甕中捉鱉送法辦

相關新聞

生泰合成火燒5廠房 損失2.5億

台南市新營區上櫃生泰合成工業公司昨天清晨發生火警，火勢燒斷瓦斯管線，加上有機溶劑及風勢助燃，大火一路延燒到隔壁生達製藥廠...

挖3.5公頃盜採鵝卵石 6嫌送辦

以陳姓男子為首的盜採砂石集團，涉嫌在偏遠的高屏溪河川區域國有土地及私人土地，假藉整地耕種農作物盜採大型鵝卵石出售；檢警日...

報復車禍對象 造謠她染疫

邱姓男子與藍姓女子因車禍醫藥費賠償起糾紛，他挨告又被判刑，疑因此不滿，涉嫌製作藍女染新冠肺炎的假訊息傳單散布，警方前天持...

解悶？揪友在家打衛生麻將 羅東室內群聚9人遭罰

全國防疫升三級，宜蘭有民眾乖乖不出門，卻還是觸法。一群人20號下午疑似在家聚賭，遭到警方上門關切，雖然沒有賭資等不法證據...

影／中市6樓透天加蓋火警救出7人 2人嗆傷送醫

台中市北區中清路一段一間6樓加蓋透天，今早10點半傳出火警，3公尺高濃煙直竄天際。警消到場救出3男4女，均意識清楚，其中...

自家店內吃東西沒戴口罩 高市衛生局不只開罰還會嚴罰

在自家店內沒客人時沒戴口罩，是否觸法？高雄市衛生局認定違法，不只開罰，還可能嚴罰。在高雄旗山區住家開鑰匙行的沈先生昨午3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。