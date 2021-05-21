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影／婦不戴好口罩公車上咆哮「我要去SOGO」 司機急停路邊

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

全國疫情緊張，昨台中市一名葉姓婦人僅將口罩掛在下巴，不斷在公車上咆哮，「我要去SOGO！」車內乘客與司機相當緊張，婦人不聽司機勸導戴好口罩，反而情緒激動對著手機大罵，司機趕緊將車停靠路旁報警，警方到場勸婦人下車，並將相關資料移請主管機關辦理。

全台疫情警戒升高到第三級，民眾外出必須全程戴口罩，否則將開罰3000至1萬5000元。昨下午3時許，46歲葉姓婦人搭乘台中市公車，全程口罩僅掛在下巴，未罩住口、鼻，林姓司機勸阻未果，只好將公車停靠西區英才路與台灣大道二段口路旁，多數乘客嚇得先行下車，少數車內乘客與婦人保持距離，司機趕緊報警。

台中市警局第一分局民權所員警到場勸導，「小姐請你先下來」、「小姐請口罩戴好，蓋住口鼻」，葉婦情緒激動大喊，「我要去SOGO（百貨公司）」、「我現在要怎麼生活？」警方持續柔性勸導，「如果你不舒服我幫你叫救護車」，葉婦這才配合下公車。

民權所所長劉松吉表示，同仁勸導葉婦將口罩戴至正確位置，並查證身分資料，葉婦經勸導後，即戴好口罩徒步離去。警方將影片、相關資料呈報給分局，並轉報給權責單位，釐清葉婦是否違規。

警方提醒，全國已進入三級警戒，民眾外出時須全程配戴口罩；停止室內5人以上，室外10人以上聚會，請民眾注意遵守，以免受罰。

台中市一名葉姓婦人乘坐公車，口罩僅掛在下巴且不斷咆哮，「我要去SOGO！」。圖／擷取自記者爆料網
台中市一名葉姓婦人乘坐公車，口罩僅掛在下巴且不斷咆哮，「我要去SOGO！」。圖／擷取自記者爆料網

口罩 公車 台中市

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