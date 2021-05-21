三級警戒不得營業！娃娃機台仍開門 苗警嚴格取締防疫

疫情升溫，但苗栗縣巡邏警員發現一家娃娃機業者仍持續營業，經通知業者到場，函請衛生局依法裁罰。（警方提供） 中央社

苗栗縣警察局苗栗分局今天表示，三義分駐所20日執行巡邏勤務，發現轄內一間娃娃機店內有一部球魔方機台，仍插電供客人把玩，未遵守暫停營業規定，函請衛生局裁罰。

苗栗分局說，這間娃娃機店外LED跑馬燈還有廣告字樣，當場通知羅姓業者到場，經蒐證抄登資料，函請苗栗縣政府衛生局依傳染病防治法裁罰新台幣6萬元以上、30萬元以下。

苗栗分局長楊贊鈞表示，中央流行疫情指揮中心宣布全國提升到三級警戒，關閉八大場所及其他休閒娛樂場所，自助選物販賣機事業（娃娃機店）、釣蝦（魚）場、桌遊店、AR/VR及餐飲業附設卡拉ok，全要配合新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫，暫停營業。

楊贊鈞說，娃娃機店易成為民眾聚集地，無法落實維持社交距離、全程戴口罩、建立實聯制及量體溫等，且無人管理，易導致使用後無法立即清潔消毒，採嚴格管制以避免成為防疫破口，呼籲業者全力配合。