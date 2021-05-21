影／屏東執行「口罩路檢」！潘孟安：戴好口罩 不戴就罰

全台疫情警戒升高到第三級，民眾外出必須全程戴口罩，否則將開罰3000至1萬5000元，屏東縣昨天下午執行聯合宣導、稽查外，各分局晚上也重要道路設口罩稽查點；縣警局表示，昨天合計開出80張未戴口罩舉發單，對於民眾自己開車，在車內沒有戴口罩，是否屬於「出門在外」，將等指揮中心今天在全國防疫會議公布一致方式，昨天暫不開罰。

屏東縣長潘孟安在臉書指出「戴好口罩，不戴就罰！為了你的健康，請你戴好戴滿。為了台灣防疫，屏東確實執行！口罩稽查，沒有蜜月期，請你別忘記！」

全國疫情升至三級管制，室外不戴口罩都要開罰，警方及衛生單位昨天接獲不少未戴口罩舉報，昨晚在車流較多的路口以攜帶式LED字幕設口罩稽查點；民眾開車經過以為是「酒駕臨檢」，仔細一看發現警示牌上寫著大大的「口罩稽查」，對執勤警方比讚，

縣警局說，昨晚規畫防疫勤務的「口罩稽查」，重點還是以勸導民眾為主，「如民眾能積極配合戴上口罩，警方並不會隨意攔查告發」，全縣昨天合計開出80張未戴口罩舉發單，包括機車騎士未戴口罩；開車未戴口罩因各縣市認定和作法不一，為避免爭議，要等指揮中心今天在全國防疫會議公布一致方式。

開車到底要不要戴口罩，引發論戰，有民眾認為車內應該視同室內，自駕沒帶口罩居然也要開罰，實在莫名其妙；屏東縣衛生局說，開車要不要戴口罩，各縣市衛生單位都在討論，普遍認為若是1個人開車視為密閉空間，不須強制戴口罩，若車上有乘客，「共乘」就一定要戴口罩，否則將開罰；開車時若僅駕駛1人可不戴口罩，若車上有載人，因空間狹小，無法保持安全社交距離，應戴口罩。

今天上午中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，若車內兩人以上應佩戴口罩，但若只有自己，沒有跟其他人接觸可以不用佩戴。

不過基層員警湧入潘孟安臉書，留言「有衛生局陪同嗎？主管機關就不是警察，到底在作秀什麼？警察去檢查就沒染疫風險？規劃這種勤務來當作自己的政績」、「法源依據在哪？權責單位是誰？查口罩主管機關是警察？所以衛生單位人是在做啥？你就警察分一個口罩無其他防護措施讓他接觸各種對象！還是警察比較軟比較好欺負」、「為什麼要叫警察做這種事」、「這主管機關根本不是警察，拜託一下欸，警察是一件反光背心就擋刀擋槍擋病毒」？