戴全罩安全帽卻未戴口罩 警從車陣中揪出違規騎士

全台三級警戒，高雄、屏東縣市政府祭鐵腕，外出不戴口罩者一律告發，昨天下午下班尖峰時段，楠梓警分局員警於路口執勤時，於停等紅燈的機車陣之中，揪出一名戴全罩式安全帽，卻未帶口罩的男騎士，並當場開立告發單；楠梓警方統計，近期已開出55件未戴口罩告發單，警方也呼籲，民眾落實防疫規定。

國內疫情急速升溫，全台疫情警戒升高到第三級，民眾外出必須全程戴口罩，否則將開罰3000至1萬5000元，規範一出，警方也投入稽查行列，經統計，楠梓警方近期共開出55件未戴口罩告發單。

昨天下午5時許，楠梓警分局員警在左楠路與後昌路口執勤時，發現停等紅燈的機車陣中，一名羅姓騎士，帶有全罩式安全帽，卻未戴口罩，便要求停靠路邊；過程中，羅男自知違反規定，也神情淡定向警方坦承，戴全罩式安全帽未戴口罩，警方也當場開立告發單。