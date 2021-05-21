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舉發未戴口罩6件記嘉獎1次 員警「我開口罩罰單升巡佐」？

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市警方取締民眾未戴口罩。記者林保光／翻攝
高雄市警方取締民眾未戴口罩。記者林保光／翻攝

高雄市長陳其邁5月19日宣布「防疫加嚴措施」以後，高雄市警局動員各外勤單位，強力舉發民眾未戴口罩，至昨天警方已取締1102件。但高雄市警局對取締未戴口罩等違反防疫措施行為，還沒律定獎勵標準，卻傳出有分局自訂舉發6件記嘉獎1次，有人便在網路傳哏圖「我開口罩罰單升巡佐」。

高雄市警局表示，有關員警舉發違反傳染病防治法的獎勵標準，仍在制訂階段，還沒律定統一標準，分局可能比照3年前實施菸害防制法的獎勵標準，才先對員警提出舉發6次記嘉獎1次。

新冠肺炎疫情升溫，迫使陳其邁宣布防疫加嚴措施，對民眾在公共場所及室內空間未配合戴口罩，授權各局處都可逕行舉發，依傳染病防治法，裁罰3000元到1萬5000元罰鍰。

5月19日陳其邁一宣布加嚴措施，高雄市警局馬上要求各單位，配合取締違反防疫行為，近12小時就舉發331件，一開始不少人還在上班，根本不知道市府宣布加嚴措施，遇警方取締，頗有怨言。

各地員警配合長官要求，全力取締未戴口罩等行為，還傳出有分局祭出舉發6次違反傳染病防疫法行為，可記嘉獎1次，更令員警拚了命取締。員警說，有人打算「瘋狂」開單，爭取升官，而且昨天還有人在臉書「靠北警察」上傳哏圖，稱「我開口罩罰單升巡佐」。

哏圖一出，便有友留言質疑，「哪次不是用嘉獎誘惑你做好做滿，是鼓勵大家要拼（拚）確診追封巡佐嗎？」、「亂獎亂懲沒有標準」。警方表示，由於疫情升溫，為避免員警染疫，各單位幾乎已暫停路檢勤務。

高雄市警局表示，為體恤同員警投入防疫兼顧治安工作，授權各分局長、大隊長視特殊案況敍奬，目前並無頒定獎勵標準及辦理評核，自無績效件數的硬性要求與專案檢討情事，更無列為升遷之參考依據及分局加碼獎勵，將依未來訂定一致的獎勵標準辦理。

有人在臉書「靠北警察」上傳哏圖，稱「我開口罩罰單升巡佐」。圖／翻攝自臉書「靠北警察」
有人在臉書「靠北警察」上傳哏圖，稱「我開口罩罰單升巡佐」。圖／翻攝自臉書「靠北警察」

高雄市長陳其邁5月19日宣布「防疫加嚴措施」以後，高雄市警局動員各外勤單位，強力舉發民眾未戴口罩，至昨天警方已取締1102件。 圖／警方提供
高雄市長陳其邁5月19日宣布「防疫加嚴措施」以後，高雄市警局動員各外勤單位，強力舉發民眾未戴口罩，至昨天警方已取締1102件。 圖／警方提供

口罩 高雄市 罰單

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