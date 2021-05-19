為嚇猴點燃沖天炮引發火燒山！芒果農依公共危險罪送辦

高雄市內門區溝坪山楊姓芒果農疑似長期受猴子騷擾，巡視自家果園時發現有猴子又在偷芒果，點燃隨身攜帶的沖天炮想嚇猴子，沒想到卻引發火燒山，消防人員到場耗費2小時才滅火，警方詢後依公共危險罪嫌將楊男送辦。

楊男（48歲）向警方表示，現在正值芒果產季，但今年因乾旱，芒果著果率減少，加上猴子都會來芒果園偷摘果實，本月16日下午他又發現猴子，才以打火機點燃沖天炮朝猴群方向驅趕，沒想第二支沖天炮的砲灰掉到芒果園裡，引燃地上乾葉，火勢蔓延到旁邊竹林，楊男見無法自行滅火，打電話請警消協助。