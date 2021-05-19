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嘉義縣警察局增置6名中階警官 人事升遷誰升官受關注

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣警察局執行警政署推動「改善地方警察機關職位結構」修編作業，以及勤業務需要，修正組織編制，增加3位副分局長，以及警局警務參、局員、交通隊副隊長各1名，合計6名中階警官，獲考試院、縣府核定，待警政署核備即可展開人事作業。

公教人員警察年改後，退休官警人數大減，人事升遷阻塞，升遷不易，這次中階警官人事升遷，關係長期在地服務官警的升遷，引起基層員警及外界關切。

嘉縣警局二線三星職缺過少，造成中階警官職務陞遷瓶頸，警局根據警政署推動「改善地方警察機關職位結構」修編作業，新增6名中階警官職務，包括治安繁重的水上、民雄及朴子等3個警分局副分局長各1名，另有警局1名警務參、1名局員、1名交通隊副隊長等共 6名職缺，期留住人才，鼓勵基層士氣。

除6名中階警官升遷案，另增加12名偵查員，25名巡官，警局組織編制修正，獲縣長翁章梁支持，報考試院銓敘部、縣府核定，由於人事傳聞已久，至今還未定案，引起基層員警猜疑，希望人事作業公正公開透明。

要擔任二線四星分局長需有二線三星資經歷，是取得分局長任用資格門票，要擔任二線三星非主管職務滿5年或主管職務滿3年以上後，先考取警正班，再考取分局長班，且要在52歲前初任分局長，二線三星職缺少，加上年齡陞遷門檻，成為升遷窄門。

縣警局說，組織編制人事案，還未獲警政署核備，等警政署核備，會召開人評會作業，依符合資格者的資經歷積分，人事考核紀錄，以及適才適所等條件，公正公開公平作業。

嘉義縣警察局增置6名中階警官，人事升遷誰升官受關注。記者魯永明／攝影
嘉義縣警察局增置6名中階警官，人事升遷誰升官受關注。記者魯永明／攝影

警察 考試院 翁章梁

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