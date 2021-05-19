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涉傳播假疫情！苗檢首宗1人1萬元交保 還有6人在查

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗檢警防堵網路散播未經查證不實疫情訊息，檢方5月13日傳喚1人涉嫌嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條之罪，以1萬元交保候傳，並溯源傳喚6人，目前持續追查中。

苗栗縣警局刑警大隊科技犯罪偵查隊5月12日執行網路巡邏，發現A男在多達114人群組，散布有關宜蘭遊藝場疑似確診者至苗栗縣開會訊息，涉嫌影射疫情可能蔓延至苗栗縣之不實情形，經查證宜蘭縣政府衛生局，確認訊息均非實情。

苗栗地檢署檢察官陳昭指揮警方5月13日通知A男到案說明，A男表示係收到B男傳送訊息後，未查證逕自轉傳群組，檢察官複訊後，諭知A男1萬元交保，並繼續指揮警方查緝不實訊息來源，迄溯源傳喚6人，目前持續偵辦中。

檢方說，中央流行疫情指揮中心5月11日將疫情警戒提升至第二級後，地檢署與縣警察局為維護民眾接收正確資訊的權利，在既有的防疫小組聯繫平台機制上保持密切聯繫，積極防堵不實疫情訊息透過網路或各式媒介散布之犯罪。

疫情 苗栗縣

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