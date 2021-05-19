快訊

台大醫院工務室員工確診！初步驗出10人陽性 傳有萬華足跡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

扯！疫情嚴峻 台中按摩妹違規營業還不戴口罩服務客人

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

因應新冠肺炎確診病例激增，台中市已在15日陸續宣布，23類行業、娃娃機店的業者需暫停營業，防堵疫情擴散，警方也配合市府展開工作，昨天下午5時許，第二警分局就在轄內查獲一家按摩店業者，無視禁令，違規營業，且警方上門查緝時，還發現按摩女員工、客人都沒有戴口罩，另外也查獲一家娃娃機業者，違法營業，都依法函請市府裁罰。

台中市第二警分局表示，因應國內疫情嚴峻，市長盧秀燕從5月15日起，陸續宣布台中市23大行業、選物販賣機店業者暫停營業，防堵疫情擴散，台中市警局長楊源明隨即要求各分局主官親自督導嚴查。

第二警分局說，依照市警局指示，隨即規劃複式警力清查並實施多時段複查，同時與里鄰長、保全及大樓管管委會建立聯繫管道，防止有業者心存僥倖偷偷營業，昨天下午5時許稽查時，發現轄內漢口路一家無店招的按摩店仍暗中營業。

警方發現，按摩店不僅未實施實聯（名）制登記，店內小姐更連口罩都大膽不戴，4名按摩小姐及3名男客人視疫情為無物，警員也當場告誡江姓業者。

警方稽查時，江姓業者（22歲）十分緊張，不斷向警方要求「讓我出去抽根菸」，疑似要藉口離開現場，不過也被警員拒絕。

另外，第二警分局在昨天晚間複查時發現，由年約30多歲的張姓男子（36歲）經營的選物販賣機仍有繼續營業情形，旋即蒐證後，通知場主到案說明，張起初拒接電話，警方不斷聯繫屋主提供相關租賃證明，循線找出張後，依法送辦。

第二警分局表示，違規營業的江姓、張姓業者將依傳染病防治法，函請市府開罰，可罰6萬至30萬元，未來將持續針對轄內列管250餘家列管應停業場所，加強稽查避免業者化明為暗，偷偷營業。

第二警分局長蔡元戎說，尤其對於有女陪侍的高風險特種行業場所，避免無照黑數及外來色情業者在台中市另起爐灶，另編組便衣專責探訪小組加強訪查以強化防疫成效，也呼籲相關業者切勿心存僥倖，以身試法。

台中市第二警分局昨天下午查獲按摩店、娃娃機業者違規營業，其中按摩店的女員工沒戴口罩，替客人服務。記者陳宏睿／翻攝
台中市第二警分局昨天下午查獲按摩店、娃娃機業者違規營業，其中按摩店的女員工沒戴口罩，替客人服務。記者陳宏睿／翻攝
台中市第二警分局昨天下午查獲按摩店、娃娃機業者違規營業，其中按摩店的女員工沒戴口罩，替客人服務。記者陳宏睿／翻攝
台中市第二警分局昨天下午查獲按摩店、娃娃機業者違規營業，其中按摩店的女員工沒戴口罩，替客人服務。記者陳宏睿／翻攝
台中市第二警分局昨天下午查獲按摩店、娃娃機業者違規營業，其中按摩店的女員工沒戴口罩，替客人服務。記者陳宏睿／翻攝
台中市第二警分局昨天下午查獲按摩店、娃娃機業者違規營業，其中按摩店的女員工沒戴口罩，替客人服務。記者陳宏睿／翻攝
台中市第二警分局昨天下午查獲轄內漢口路一家按摩店違法營業，警方將江姓業者函送市府裁罰。記者陳宏睿／翻攝
台中市第二警分局昨天下午查獲轄內漢口路一家按摩店違法營業，警方將江姓業者函送市府裁罰。記者陳宏睿／翻攝

台中市 按摩 疫情

延伸閱讀

港國安處長光顧按摩店 警方：查無違法不道德

台中按摩店不甩疫情「假關門、真營業」 警上門查緝開罰

防學生涉足成破口 苗縣令娃娃機停業至5月28日

北市娃娃機店違規開業 業者還辯「主管機關說可以開」

相關新聞

房租、保母錢、生活費怎麼付？ 酒店單親媽考慮「下海」

新冠肺炎確診人數飆升，八大行業陸續停業，業者滿腹苦水。去年疫情爆發後仍有營業場所可賺錢，這次連KTV、小吃店都停了，有業者估算，台北市各酒店加上養生館，一天損失至少2億元，還要付店租及員工薪水；一名當酒店小姐的單親媽媽考慮「下海」接客性交易，為了養小孩要犧牲「不上床」原則。

國三蘭潭隧道口休旅車撞工程車 疑陸特軍人受困無意識

1輛白色休旅車今天下午近2點行經國道三號北上294公里處，疑不慎撞上前方正擺路障的工程車，當場車頭全毀，張姓駕駛卡在車內...

為嚇猴點燃沖天炮引發火燒山！芒果農依公共危險罪送辦

高雄市內門區溝坪山楊姓芒果農疑似長期受猴子騷擾，巡視自家果園時發現有猴子又在偷芒果，點燃隨身攜帶的沖天炮想嚇猴子，沒想到...

嘉義縣警察局增置6名中階警官 人事升遷誰升官受關注

嘉義縣警察局執行警政署推動「改善地方警察機關職位結構」修編作業，以及勤業務需要，修正組織編制，增加3位副分局長，以及警局...

影／載運藥品酒精貨櫃車 行經北二高疑爆胎撞護欄起火

一輛載運藥品和酒精貨櫃車，今天清晨行經北二高北上中和路段，疑爆胎後撞護欄起火，消防人員迅速撲滅火勢，無人受傷。起火原因有...

涉傳播假疫情！苗檢首宗1人1萬元交保 還有6人在查

苗栗檢警防堵網路散播未經查證不實疫情訊息，檢方5月13日傳喚1人涉嫌嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條之罪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。