扯！疫情嚴峻 台中按摩妹違規營業還不戴口罩服務客人

因應新冠肺炎確診病例激增，台中市已在15日陸續宣布，23類行業、娃娃機店的業者需暫停營業，防堵疫情擴散，警方也配合市府展開工作，昨天下午5時許，第二警分局就在轄內查獲一家按摩店業者，無視禁令，違規營業，且警方上門查緝時，還發現按摩女員工、客人都沒有戴口罩，另外也查獲一家娃娃機業者，違法營業，都依法函請市府裁罰。

台中市第二警分局表示，因應國內疫情嚴峻，市長盧秀燕從5月15日起，陸續宣布台中市23大行業、選物販賣機店業者暫停營業，防堵疫情擴散，台中市警局長楊源明隨即要求各分局主官親自督導嚴查。

第二警分局說，依照市警局指示，隨即規劃複式警力清查並實施多時段複查，同時與里鄰長、保全及大樓管管委會建立聯繫管道，防止有業者心存僥倖偷偷營業，昨天下午5時許稽查時，發現轄內漢口路一家無店招的按摩店仍暗中營業。

警方發現，按摩店不僅未實施實聯（名）制登記，店內小姐更連口罩都大膽不戴，4名按摩小姐及3名男客人視疫情為無物，警員也當場告誡江姓業者。

警方稽查時，江姓業者（22歲）十分緊張，不斷向警方要求「讓我出去抽根菸」，疑似要藉口離開現場，不過也被警員拒絕。

另外，第二警分局在昨天晚間複查時發現，由年約30多歲的張姓男子（36歲）經營的選物販賣機仍有繼續營業情形，旋即蒐證後，通知場主到案說明，張起初拒接電話，警方不斷聯繫屋主提供相關租賃證明，循線找出張後，依法送辦。

第二警分局表示，違規營業的江姓、張姓業者將依傳染病防治法，函請市府開罰，可罰6萬至30萬元，未來將持續針對轄內列管250餘家列管應停業場所，加強稽查避免業者化明為暗，偷偷營業。