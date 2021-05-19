有變態！趁疫情之亂 袒肚男騎Youbike跟蹤亞東護理師還言語騷擾

新北市議員接獲1名亞東醫院護理師陳情，稱在昨日上下班時被變態跟蹤，男子竟一路騎Youbike尾隨，還持續用言語騷擾護理師。由於疫情關係，護理師雖想控告男子但光工作已自顧不暇，無時間報警，加上跟蹤騷擾防制法尚未三讀通過，無法重罰，讓護理師心生恐懼。

護理師表示，之前亞東外面人來人往，現在外面都沒人，遇到變態會更加害怕。疫情爆發後，亞東醫院爆發院內感染也遭民眾以異樣眼光看待，有護理師透露，每天上班12小時是常態，有時叫便當對方一聽到是亞東都拒絕外送，希望大家能多給他們尊重。

目前新北醫療量能緊繃，有亞東的護理師上網揭露醫院資源不足的現象，還指有民眾到醫院偷酒精。葉元之呼籲，現在沒必要不要去大醫院，且應對第一線醫護人員致上最深敬意。